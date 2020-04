Das DRK organisiert für Montag, 6. April, von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Bühlertalhalle. Spender sollten vorab online auf jeden Fall eine persönliche Uhrzeit für die Spende vereinbaren.

Die Termine laufen laut Ankündigung unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards ab. Wie das DRK mitteilt, sind die Mitarbeiter besonders geschult und trainiert. Bereits am Eingang erfolgen zusätzliche Befragungen nach Corona-Infektionsrisiken, eine ausführliche Händedesinfektion und Messung der Körpertemperatur. Auffällige Personen dürfen nicht zur Blutspende. „Wie auch in Zeiten der ‚bekannten’ Grippe gilt: Bitte kommen Sie nur zum Blutspendetermin, wenn Sie sich gesund und fit fühlen“, schreibt das DRK. Dasselbe gelte für alle, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich kürzlich in einem der stark betroffenen Länder aufgehalten haben.

Info Näheres unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus 0800/1194911.