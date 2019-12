Bislang war diese Form der Tempomessung im Hohenlohekreis kein Thema. Weil die Zahl der Temposünder stark zugenommen hat, sieht sich das Landratsamt auf kommunalen Wunsch gezwungen, 2020 den Schritt zu gehen und einen stationären Blitzer anzuschaffen. Parallel dazu werden die mobilen Kontrollen weiter forciert.

Für 2019 steht die Gesamtbilanz des Kreises zwar noch aus, doch 2018 ist die Zahl der erwischten Raser erneut gestiegen. Dazu gibt es immer mehr heikle Punkte, die das Landratsamt im Blick haben muss. Immer mehr besorgte Bürger melden sich, auch Städte und Gemeinden sehen verstärkten Handlungsbedarf.

Bei der jüngsten Dienstbesprechung der Rathauschefs wurde deutlich: Es muss etwas geschehen. „Der Wunsch zur Errichtung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen ging von den Gemeinden aus“, betont Silke Bartholomä, Pressesprecherin des Landratsamts. Deshalb wolle der Landkreis künftig mit ihnen kooperieren.

Standort des Blitzers: am Steinernen Tisch

Das Thema wurde erstmals in der letzten Sitzung des zuständigen Kreistagsausschusses öffentlich, als es um den Haushalt für 2020 ging. In der Änderungsliste tauchte dieser neue Posten mit 185.100 Euro auf. Wie Landrat Matthias Neth auf Rückfrage präzisierte, stehe ein Standort schon fest: am Steinernen Tisch, bei der L1036 in Bretzfeld. Er sagte: „Trotz Umbauarbeiten kommen wir hier ohne stationäre Überwachungsanlage nicht mehr hin.“ Zusätzlich werde ein teilstationärer Anhänger-Blitzer erworben.

Ein solcher Mess-Anhänger biete den Vorteil, bei Kontrollen flexibel zu bleiben und den „Gewohnheitseffekt“ zu verringern, erklärt Bartholomä. Wo genau und wann der stationäre Blitzer am Steinernen Tisch installiert wird, stehe noch nicht fest, ergänzt Susanne Uebel von der Pressestelle. Bei der jüngsten Dienstbesprechung der Bürgermeister sei eine mögliche Kooperation mit dem Landratsamt zum ersten Mal vorgestellt worden. „Es wurde grundsätzliches Interesse von mehreren Seiten geäußert“, berichtet Silke Bartholomä. Nun müssten die Rathauschefs das Thema in die Kommunen tragen, um es dort „zu präsentieren und zu erörtern“. Dann sehe man klarer, wie stark das konkrete Interesse sei und wo weitere Standorte für stationäre Blitzer liegen könnten.

Die Verwaltungsgemeinschaft Öhringen, Pfedelbach und Zweiflingen habe bislang noch „keinen Wunsch nach einer solchen Kooperation geäußert“, erklärt Leona Weber, Sprecherin der Stadt Öhringen.

Silke Bartholomä stellt klar: Es gebe keinen Automatismus zur Aufstellung stationärer Messanlagen. „Dies erfolgt in Abstimmung mit den Gemeinden und anhand eines noch zu erstellenden Kriterienkatalogs. Darin könnten die Unfallhäufigkeit, Gefahrenstellen, Frequentierung und Schulwegquerungen aufgenommen werden.“ Im Ausschuss meldete Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann schon einmal Bedarf an: für die B 19. „Unser Anteil läge bei 37.000 Euro. Wir wären bereit, diesen Betrag zu zahlen.“

So werden die Kosten aufgeteilt

Städte und Gemeinden müssten die Hardware zahlen: also die Mess-Säule, das Fundament und die Stromleitung, erklärt Bartholomä. Der Kreis trage die Kosten der Messung an sich: also Kamera und Blitz, Software und Bedienteil. Für 2020 heißt das: 107.100 Euro stemmt der Kreis, 78.000 Euro kommt von den Kommunen. Was ist mit den Bescheiden und Bußgeldeinnahmen? Das bleibt Sache des Landratsamts.