Interessierte Aussteller, Marktleute, Handwerker, Künstler, Sammler und sonst wie Begabte können sich im Rathaus Wiesenbach, Telefon 0 79 53 / 4 44 oder bei Ortsvorsteher Manfred Glemser, Telefon 0 79 53 / 82 06, melden. Besonders am Sonntag, 19. Januar, werden noch Teilnehmer des Ausstellungs- und Marktgeschehens gesucht. Bei der Hobby-Kunst-Handwerk-Messe soll den Gästen eine möglichst vielfältige Schau geboten werden. Auch Floh- und Krämermarkt mit Karussell wird es wieder geben. In Wiesenbach machen Betriebe, Vereine, Kirchengemeinde und Ortsverwaltung mit, um am verkaufsoffenen Sonntag das regionale Fest zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen – zum traditionellen Taubenmarkt eben mit seinem ganz speziellen Flair.