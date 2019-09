Wie das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen mitteilen, kam es am Donnerstag kurz vor Mitternacht zu Streitigkeiten in einer Asylunterkunft in der Blaufelder Straße in Blaufelden-Wiesenbach. Ein 42 Jahre alter Algerier geriet mit einem 31-Jährigen und einem 18-Jährigen aus Mazedonien aneinander. Dabei wurde der 42-Jährige mit einem Messer schwer verletzt - der 18-Jährige soll die Waffe geführt haben. Der Algerier wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige und der 31-Jährige wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 18-Jährige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall ermittelt.

