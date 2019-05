Themen in diesem Artikel Crailsheim

Das traditionsreiche Hohenloher Volksfest in Blaufelden wartet an den Pfingstfeiertagen mit etlichen neuen Programmpunkten auf.

Behutsam dreht das Rathaus in Blaufelden auch in diesem Jahr an den Stellschrauben für das Hohenloher Volksfest, das alljährlich an Pfingsten über die Bühne geht: Mit neuen Programmpunkten soll die zuletzt deutlich schwächelnde Anziehungskraft des Traditionsfestes weiter gestärkt werden.

Erste Ideen für eine Wiederbelebung des Festes wurden bereits im Vorjahr umgesetzt: Der Festtrubel startet schon am Freitag vor Pfingsten mit einem Konzert – heuer steht erneut die Formation „Me and the Heat“ auf der Bühne des Festzeltes. Und auch die „kulinarische Meile“, die seit 2018 das gastronomische Angebot von Festwirt Horst Gruber im Zelt ergänzt, wird beibehalten.

Bewährte „Klassiker“

Bei Susanne Patz auf dem Rathaus laufen alle Volksfest-Fäden zusammen. Sie kann bei der Organisation erneut den Erfahrungsschatz von Walter Meiser nutzen, dem früheren Marktmeister des Crailsheimer Volksfestes.

Nicht gerüttelt wird an den „Klassikern“ Krämermarkt (heuer bieten rund 75 Händler ihre Waren feil), Vergnügungspark, Kleintierschau und der Messe für Energie und Umwelt in der Markthalle und auf dem Freigelände. Im Foyer der Mehrzweckhalle stellt die Gemeinde den geplanten Waldkindergarten vor.

Als zusätzliche Publikumsmag­­­­­­­­­nete dienen in diesem Jahr etliche neue Angebote auf dem Hohenloher Volksfest, das jetzt auch auf Facebook vertreten ist. Für Nervenkitzel beim Publikum dürfte am Pfingstsamstag Kevin Funk aus Wendlingen sorgen, der um 15.30 Uhr und 17 Uhr auf der Schulstraße unweit des Festplatzes eine spektakuläre Stuntshow mit dem Trial-Motorrad bieten wird. Ebenfalls am Pfingstsamstag steht ab 14 Uhr erstmals ein Familiennachmittag im Festzelt mitsamt Auftritten der „Dance4Kids“ und den Majoretten aus Rot am See auf dem Programm.

Gegen 19.45 Uhr am Samstag geben die Alphornbläser aus Blaufelden vor dem Festzelt eine Kostprobe ihres Könnens – bisher wurde der Fassanstich durch Bürgermeisterin Petra Weber weitaus lautstarker durch Böllerschützen angekündigt.

Edle Oldtimer zu sehen

Das Festprogramm am Pfingstmontag startet um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, der bisher im Spektrum abgehalten wurde. Edles Blech von Oldtimern ist dann ab 11 Uhr auf der Schulstraße zu bewundern, wenn sich dort erstmals altehrwürdige Automobile und Motorräder mitsamt ihren stolzen Besitzern ein Stelldichein geben.

Den Schlusspunkt hinter den Pfingstmarkt 2019 in Blaufelden setzt dann am Montag ein Country-Abend im Festzelt, bei dem die Tänzer der Crailsheim Country Squares und vom Country & Westernclub Kupferzell über die Bühne wirbeln.

