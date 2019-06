Offiziell lockt am Wochenende das Hohenloher Volksfest, die meisten freilich gehen auf den „Pfingschtemarkt“. So oder so: Es lohnt sich.

Feste sind nicht zeitlos, sondern sie erleben Aufwärts- und Abwärtsphasen. Mal kommen die Leute quasi von allein, mal müssen Veranstalter um jeden einzelnen Besucher kämpfen. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber: Selbst im Falle der Muswiese gab es überaus magere Jahre.

Das Hohenloher Volksfest in Blaufelden hat in jüngerer Zeit eine Schwächephase durchgemacht – befindet sich aber offensichtlich auf dem Genesungspfad. Denn: Die Gemeinde wollte die Situation nicht einfach hinnehmen, sondern arbeitet hart an einer Attraktivitätssteigerung. „Wir wollen, dass die Leute gern hingehen und Spaß haben“, sagt Susanne Patz, die im Rathaus für den „Pfingschtemarkt“ zuständig ist. 2018 etwa kamen das Konzert am Freitagabend und eine kulinarische Meile dazu. „Darauf gab es viel positive Resonanz“, sagt Patz. Also rocken „Me and the Heat“ auch am heutigen Freitagabend das Festzelt und es gibt auch heuer viele verschiedene Leckereien.

Programm ist voll gepackt

Damit nicht genug: Eine ganze Reihe von Punkten steht ganz neu auf dem Programm. So gibt es am Samstag um 15.30 Uhr und um 17 Uhr Stuntshows auf dem Trial-­Motorrad in der Schulstraße und am selben Tag einen Familiennachmittag im Festzelt. Ebenfalls neu: Die Energie- und Umweltmesse mit 75 Ausstellern öffnet bereits am Samstag, am Montag findet ein Oldtimer-Treffen statt.

Neues soll indes nicht zulasten des Alten gehen. So gibt es wie immer jede Menge Raum für Geselligkeit im Festzelt, das von Horst Gruber und seinem Team bewirtet wird, der Vergnügungspark lockt mit seinen bunten Reizen, Kleintierschau und Krämermarkt haben geöffnet. Für Letzteren „haben wir geguckt, dass wir eine möglichst große Bandbreite hinbekommen“, sagt Patz. Qualitätsvoll und abwechslungsreich soll es sein. Hat’s geklappt? Patz findet: Ja. „Es gibt sogar Kinderbücher und Olivenholzprodukte. Ich freue mich drauf.“

Volksfest-Veranstalter haben Vorfreude und Lampenfieber

Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Lampenfieber, die die Fest­organisatorin gerade im Griff hat: „Da ist alles dabei. Es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Hochzeit plant.“ Derweil steht natürlich nicht nur Patz hinter dem Volksfest, sondern das ganze Rathaus mit Bürgermeisterin Petra Weber an der Spitze, Werner Schieber vom Kulturamt, Marktmeister Walter Meiser, der früher das Crailsheimer Volksfest managte und seine Erfahrung jetzt in Blaufelden einbringt, sowie – nicht zu vergessen – die Bauhofmitarbeiter: „Was die vorher alles machen müssen, kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Patz. „Hut ab!“

