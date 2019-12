Das Blaufeldener Taekwondo-Synchron-Team der Damen-Altersklasse 31 plus hat seiner Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Silvia Hermann (40), Susanne Busch (39) und Susanne Stein (33) haben bei den deutschen Meisterschaften im Formenlauf in Gehrden in der Nähe von Hannover den zweite...