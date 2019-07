Zwei jugendliche Mädchen haben am Mittwoch bei Blaufelden einen 30-jährigen Exhibitionisten wieder erkannt, der sie zwei Tage zuvor sexuell belästigt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die beiden 15- und 16-jährigen Mädchen am Montag zwischen 11 und 12 Uhr an einer Grillhütte bei Blaufelden nahe der B 290 auf, als sich ihnen ein Mann zeigte. Er hatte sein Geschlechtsteil entblößt und belästigte die Mädchen auch verbal. Die 16-Jährige schrie den Mann an, der daraufhin das Weite suchte.

Die Eltern der Mädchen informierten am Montagabend die Polizei, nachdem sie davon erfahren hatten. Als die beiden Mädchen am Mittwochnachmittag mit einer erwachsenen Begleitperson wieder an der Grillhütte waren, lief der Mann erneut vorbei. Die Mädchen erkannten ihn und verständigten sofort die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen vom Polizeiposten Blaufelden trafen den 30-Jährigen in der Nähe der Grillhütte an und brachten ihn aufs Revier. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

