In Blaufelden soll kein Neubau für die Verpflegung der Schüler errichtet werden. Stattdessen ist der Umbau von bestehenden Räumen vorgesehen.

Eine Mensa steht auf der Wunschliste des Schulzentrums in Blaufelden ganz oben. Spätestens mit der Einführung der Ganztagesschule im September 2016 stellte sich für die Bildungsstätte die Frage nach einer Verköstigung der Schüler, die auch am Nachmittag die Schulbank drücken und nicht am heimischen Herd versorgt werden.

Das Schulzentrum behalf sich zunächst mit dem Essensangebot der Bäckerei Sohns, das aber seit einiger Zeit nur noch in der großen Pause zur Verfügung steht. Und das Mittagessen für die Grundschüler und für den Kindergarten lieferte bislang die Evangelische Heimstiftung. Der Preis musste allerdings erhöht werden und ist künftig „für Kinderessen nicht mehr darstellbar“, wie es in einer Beratungsunterlage für den Gemeinderat heißt.

Zwei Räume sollen zur Mensa umfunktioniert werden

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zeigte die Rektorin Dorothea Seth-Blendinger eine kostengünstige Lösung für das Problem auf, die zusammen mit dem Elternbeirat und Lehrern entwickelt wurde: Zwei Räume in der Schule, die nicht mehr gebraucht werden, könnten demnach in eine Mensa verwandelt werden und ein brachliegender Schulgarten wäre als Außenbereich geeignet. Mit der Firma Waldmann aus Ehringshausen wurde auch schon ein potenzieller Essenslieferant gefunden. Die Schulleiterin warb angesichts von steigenden Schülerzahlen um eine schnelle Umsetzung der Mensa-Pläne. Ohnehin stehe man im Wettbewerb mit benachbarten Schulen, wo mit einem Millionenaufwand zum Beispiel in Rot am See und in Schrozberg neue Mensen geschaffen wurden.

„Eltern messen die Attraktivität einer Schule auch an der Mittagsverpflegung“, sagte Dorothea Seth-Blendinger. Weil Schulen mit ihrer Ganztagesform heutzutage nicht nur Lernorte, sondern auch Lebensräume für die Schüler darstellen, sei eine Mittagsverpflegung unabdingbar. Eine Umfrage unter den Schülern hat bereits ein großes Interesse an einer Schulkantine signalisiert. Letztlich solle die positive Entwicklung der Schülerzahlen in Blaufelden auch durch ein vernünftiges und attraktives Essensangebot „in Gang gehalten werden“, sagte die Rektorin.

„Mehr Gas geben“

Von einem „schulischen Konkurrenzkampf unter den Kommunen“ sprach Gemeinderat Werner Schieber. Er plädierte dafür, in der Mensa-Frage „mehr Gas zu geben“ und nicht erst den Januar 2020 als Start für die neue Mittagsverpflegung anzupeilen.

Die Schule hat jedenfalls ihre Hausaufgaben erledigt. Nun liegt es an der Gemeinde Blaufelden als Schulträger, das Vorhaben möglichst rasch umzusetzen. Auch Bürgermeisterin Petra Weber hält eine Mensa für absolut notwendig.

Eigentlich sollte der Gemeinderat schon die ersten Weichen für die Umbauarbeiten stellen. Zur Sitzung lagen aber noch keine Angebote von Firmen vor.

