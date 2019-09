Schon die alten Römer schätzten das „Gold vom Acker“: Mit Rapsöl verfeinerten die Köche der Antike die Speisen, in den Häusern vertrieb der brennbare Stoff in den Lampen die Dunkelheit. An die Erfolgs­geschichte des knallgelben Kreuzblütengewächses im Lebensmittelbereich knüpft jetzt auch die Landwirtschaftliche Bezugs- und Verwertungsgenossenschaft (LBV) aus Schrozberg mit einem neuen Geschäftszweig an: Im Lagerhaus in Blaufelden wird Rapsöl produziert, als Eigenmarke in Flaschen abgefüllt und auf den Markt gebracht.

Das Kapitel „Rapsöl“ in der LBV-Geschichte beginnt allerdings schon im Jahr 1996: Die damalige Genossenschaft GEOGE installierte im Lagerhaus in Blaufelden mit namhaften Zuschüssen eine Ölpresse, die allerdings nur relativ kurze Zeit lief.

Regionaler Vertrieb

Das änderte sich nach der im Jahr 2004 vollzogenen Fusion mit der LBV: Die Presse ging ein Jahr später wieder in Betrieb. Öl und Rapskuchen wurden fortan hauptsächlich als Futtermittel und Soja-Alternative vermarktet.

„Eigentlich ist das Produkt viel zu schade, um nur an Schweine verfüttert zu werden“, sagte sich LBV-Geschäftsführer Andreas Rohr, der seit August 2018 als Nachfolger von Wilhelm Thier auch für die Geschicke der Genossenschaft verantwortlich zeichnet.

Deshalb reifte die Idee heran, das Rapsöl auch als Lebensmittel für den Einsatz in der Küche in Flaschen mit 0,5 und 0,75 Litern anzubieten – zunächst in den Edeka-Märkten der LBV in Schrozberg, Gerabronn und Ilshofen und in ihren 27 Bäckerei-Filialen sowie bei der BAG Creglingen und der BAGENO Bad Mergentheim. Gespräche mit weiteren Vertriebspartnern in der Region werden derzeit geführt.

Am Rohstoff besteht bei der LBV kein Mangel: Rund 200 Landwirte aus Hohenlohe beliefern die Genossenschaft pro Jahr mit rund 6000 Tonnen Rapssaat, wovon rund 3500 Tonnen allein im Lagerhaus in Blaufelden gebunkert werden können. 70.000 Euro investierte die LBV in den Umbau der Produktionsanlagen, um lebensmittelrechtliche Vorschriften erfüllen zu können.

Über die Qualität des kalt gepressten Rapsöls wacht Alexander Wambold zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Steinbrenner im Lagerhaus in Blaufelden. Und ein Labor in Bayern nimmt das Produkt einmal pro Quartal ebenfalls genau unter die Lupe. „Da gab es noch nie Beanstandungen“, sagt Alexander Wambold, der ohnehin ein großer Rapsöl-Freund für Küchenzwecke ist: „Da kann man alles andere vergessen.“

„Unser Ziel ist es, rund 1 Prozent unserer Produktion als Rapsöl für Verbraucher zu vermarkten“, sagt Andreas Rohr. Das wären bei einem Aufkommen von insgesamt rund 2 Millionen Litern pro Jahr 20.000 Liter, die in Flaschenform mit einem edel wirkenden Label in den Regalen stehen.

Rohstoffe aus Hohenlohe

Für den LBV-Geschäftsführer bedeutet die Öl-Sparte auch einen weiteren Schritt auf dem Weg in die Regionalisierung: „Damit wird eine weitere Wertschöpfungskette in unserer Genossenschaft geschlossen.“

Bei der LBV steht noch ein weiteres Regionalprojekt auf der Agenda: Zutaten für die Bäckerei wie zum Beispiel Kürbiskerne, Mohn oder Leinsamen bezieht die Genossenschaft schon jetzt von Produzenten aus Heiligenbronn, Bibersfeld oder Sechselbach.

Und auch die Rohstoffbasis für alle Backwaren soll künftig aus der Region kommen: Im Auftrag der LBV bauen Landwirte auf einer Fläche von rund 25 Hektar speziellen Weizen, Dinkel und Emmer an.

„Nach der nächsten Ernte im kommenden Jahr werden wir das Getreide in unserer Bäckerei einsetzen und ausprobieren, ob sich die Sorten für unsere Zwecke eignen“, sagt Andreas Rohr. Immerhin verarbeitet die LBV rund 1000 Tonnen Mehl pro Jahr.

Das könnte dich auch interessieren: