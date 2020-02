Seit Jahrzehnten trug Blaufelden den stolzen Titel „Marktgemeinde“ – was sich seinerzeit in erster Linie auf die Viehauktionen in der Versteigerungshalle und auf den einst größten Ferkelmarkt in Europa bezog. Beide Institutionen sind längst Geschichte: Die Rinderzüchter sind schon vor dem Abriss des alten Domizils in Blaufelden in die Arena Hohenlohe bei Ilshofen abgewandert und auf dem Festplatz wechselt seit einigen Jahren auch kein Borstenvieh mehr per Handschlag den Besitzer.

Märkte gibt es aber nach wie vor in Blaufelden: Zu Ostern, zu Weihnachten, beim Kunsthandwerker-Markt im Juli und beim Hohenloher Volksfest an Pfingsten sowie beim Wochenmarkt und beim Taubenmarkt in Wiesenbach lebt die Handelstradition in der Gemeinde weiter.

Seit mittlerweile 35 Jahren unterstreicht auch der Maschinenring Blaufelden (MBR) die nach wie vor große Bedeutung der Landwirtschaft im nördlichen Hohenlohe mit seinen Markttagen, die heuer am Freitag, 7. Februar, und am Samstag, 8. Februar, in Blaufelden über die Bühne gehen.

Im Terminkalender fast aller Landwirte in der Region hat die MBR-Messe in der Mehrzweckhalle, in der Markthalle gleich nebenan sowie auf dem Freigelände einen Stammplatz. Denn hier bietet sich nicht nur die Gelegenheit, ein großes Angebot sowohl an gebrauchten als auch funkelnagelneuen Maschinen und Gerätschaften zu studieren, sondern auch Informationen über viele einschlägige Dienstleistungen aus dem Agrarbereich zu erhalten.

Auf der Liste der Aussteller stehen beispielsweise zehn Landtechnik-Firmen aus der Region, auch Genossenschaften geben neben sechs Lohnunternehmen ihre Visitenkarten in Blaufelden ab. Die MBR-Tochterfirma LMG stellt ebenfalls neue Geräte in ihrem Bestand wie zum Beispiel Güllefässer und Miststreuer vor.

Katalog zu den Markttagen ist gefragt

„Wir bieten hier an einem idealen Standort eine nicht minder ideale Plattform für alle Landwirte aus Hohenlohe, zu denen sich jedes Jahr auch viele Berufskollegen aus Mittelfranken gesellen“, sagt Lothar Mühlenstedt, Geschäftsführer des im Jahr 1971 gegründeten Maschinenrings, der derzeit 930 Mitglieder in seinen Reihen hat. Das papierne Herzstück der Markttage bildet ein Katalog, in dem der Maschinenring noch eine weitaus größere Fülle an landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen verzeichnet hat.

Das in einer Auflage von 1400 Exemplaren gedruckte Verzeichnis, das bei der Messe erhältlich ist, listet hauptsächlich Gebrauchtmaschinen-Angebote auf, die von vielen Landwirten das ganze Jahr über genutzt werden, falls auf dem Hof Bedarf für eine Anschaffung besteht. Ab Montag, 10. Februar, gibt es den Katalog auch online.