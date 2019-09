Wie die Polizei mitteilt, waren ein 12-jähriger Junge und seine Freunde am Mittwoch gegen 18 Uhr zusammen auf Fahrrädern auf dem Parkplatz einer Kirche in der Nonnengasse in Blaufelden unterwegs. Dort wurde der Junge von einem Unbekannten mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und dabei von einem Diabolo-Projektil leicht verletzt.

Die Polizei Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07953/925010 entgegen.

