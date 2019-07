Bei Blaufelden in Richtung Lindlein hat am Dienstagnachmittag ein Gerstenfeld gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Dienstag um kurz nach 17 Uhr mitgeteilt, dass ein bereits gedroschenes Gerstenfeld an der L 1005 bei Blaufelden in Richtung Lindlein, im Gewann Rothenberger Weg, in Flammen stand. So hatte der zuständige 66-jährige Landwirt nach den Mäharbeiten Rauchentwicklung auf dem abgedroschenen Feld festgestellt. Deshalb hatte er sich in seinen Opel gesetzt und war damit über das gedroschene Feld nach Hause gefahren, um von dort aus die Feuerwehr zu verständigen.

Anschließend war er wieder zurück zum Brandort gefahren, wo das Feld bereits auf einer Länge von etwa 200 Meter x 100 Meter brannte. Die Feuerwehren Schrozberg und Blaufelden rückten mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften an. Als sie eintrafen brannte plötzlich auch der Opel. Die Experten vor Ort vermuten, dass sich bei der Fahrt über das Feld Stroh im Motorraum angesammelt haben muss, welches nach dem Abstellen des Autos in Brand geraten war. Der Opel brannte völlig aus, die Feuerwehr löschte das Feld. Die Brandursache für das Feld ist noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das könnte dich auch interessieren:

Brand in Geislingen Feuerwehr löscht brennende Gartenhütte in Geislingen Um 7.17 Uhr ist heute früh die Feuerwehr alarmiert worden: Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter ihre Kontrolle.

Brand in Ellwangen 36 Container brennen aus - mindestens 500.000 Euro Schaden Mitten in Ellwangen (Ostalbkreis) sind am Dienstag 36 Container eines Büro-Komplexes ausgebrannt. Laut Polizei ist die Ursache des Feuers nicht bekannt.