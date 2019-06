Das Familienunternehmen Schneider & Sohn wird 90 Jahre. Aus dem landwirtschaftlichen Betrieb mit eigenem Steinbruch wurde ein Bauunternehmen mit 108 Mitarbeitern.

Bei Schneider & Sohn in Blaufelden-Gammesfeld gibt es Grund zum Feiern: Zum 90. Mal jährt sich die Firmengründung in diesem Jahr. „Mit viel Hingabe gelang es, den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit eigenem Steinbruch zum gestandenen Mittelständler mit 108 Mitarbeitern zu etablieren“, sagt Matthias Götz, Prokurist bei Schneider & Sohn.

Begonnen hat alles im Jahr 1929 mit dem Kauf des ersten Deutz-Schleppers, der die Arbeit im familieneigenen Steinbruch erleichtern und Warentransporte im Lohnauftrag ermöglichen sollte. „Die Brüder Wilhelm und Gottlieb Schneider ahnten wohl kaum, dass sie damit den Grundstein für ein Unternehmen legten, das heute mit Tiefbau, Transport, Entsorgung, Abbruch, Containerdienst und der Herstellung von Schotterprodukten auf sechs Standbeine kommt“, erzählt Götz.

Engagement und Herzblut stehen von Anfang an im Fokus des Unternehmens

Denn bis dahin war es ein weiter Weg, der mit dem Zweiten Weltkrieg beinahe vorzeitig an sein Ende gekommen wäre. Wie überall in Hohenlohe wurden die Mitarbeiter zum Kriegsdienst eingezogen, 1941 verstarb zudem Firmengründer Wilhelm Schneider durch Krankheit. Seiner Witwe Babette Schneider und einem vom Kriegsdienst freigestellten Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass der Steinbruch 1946 nach Kriegsende wiedereröffnet und mit 15 Mitarbeitern weiter betrieben werden konnte.

Mit Beginn des Wirtschaftswunders 1954 übernahm der heutige Seniorchef Willy Schneider das Ruder und erweiterte das damalige Firmenportfolio sogleich um den durch die Flurbereinigung stark gefragten Wegebau. „Spätestens mit Willy Schneider kam auch das ,Technik-Gen‘ der Familie Schneider zur Entfaltung, das sich bei den nachfolgenden Generationen ebenso zweifelsfrei nachweisen lässt“, weiß Matthias Götz. Arbeitserleichterung und Effizienz sind seither der Maßstab, an dem neue technische Entwicklungen gemessen werden.

Der Einstieg in den Betrieb einer Kreismülldeponie 1979 markiert den Aufbau der Schneider’schen Entsorgungssparte. Die nächsten 20 Jahre wurden Erfahrungen gesammelt, die Ende der 90er zum Kauf eines Entsorgungsbetriebs im fränkischen Leutershausen-Wiedersbach führten. Heute zählt die Entsorgung von Müll, Gefahrenstoffen und belasteten Materialien zu den am stärksten nachgefragten Angeboten von Schneider & Sohn.

Die vierte Generation von „Schneider & Sohn“

Mit dem Eintritt von Christof Schneider in die Geschäftsführung 1993 wurde der Ausbau der Tiefbausparte fokussiert. Spezialisierte man sich anfangs noch auf kleinere Projekte in direkter Umgebung, zeigt sich am aktuellen Umbau des Bahnhofsareals in Schwäbisch Hall, dass Schneider & Sohn auch vor großen Herausforderungen nicht zurückschreckt. Christof Schneider erkannte frühzeitig, dass neben dem Tiefbau auch der Bau von Außen­anlagen und der Gebäuderückbau zur Auslastung beitragen können.

Die positive Mitarbeiterentwicklung brachte eine Steigerung an Kompetenz, zusätzliche sorgsame Investitionen in Technik und Ausrüstung verhalfen dem Betrieb zum Aufschwung. Die Hohenloher Firma überzeugt mittlerweile über die Region hinaus mit immer größeren Bauprojekten. Die vierte Generation ist 2013 mit Christian Schneider im Unternehmen angekommen. Er begann seine Tätigkeit als Bauleiter und übernahm 2018 die Abteilung Tiefbau. Der frühzeitige Einsatz digitaler Vermessungsinstrumente seit 2010 und die erste GPS-gesteuerte Baumaschine 2015 waren der Grundstein für die inzwischen durchgehend vernetzte Struktur des Betriebs. Von der Baumaschine über die Disposition bis in die 2018 neu bezogene Verwaltung hat die „Baustelle 4.0“ Einzug gehalten. Auch der Umweltschutz fällt stärker ins Gewicht. Die Nutzung von eigens erzeugtem oder regenerativem Strom, die Schonung von Ressourcen mittels Recycling und der achtsame Umgang mit fossilen Brennstoffen sind aktive Beiträge zum Umweltschutz. „He­rausforderungen werden mit der Erfahrung der älteren Generation, der Courage der langjährigen Mitarbeiter und dem Antrieb und den Impulsen der jungen Kollegen gemeistert. All das lässt Schneider & Sohn zuversichtlich in die Zukunft blicken“, sagt Götz.

Zur Feier des Jubiläums lädt Schneider & Sohn die Region am Sonntag, 30. Juni, zum Tag der offenen Tür ein.

