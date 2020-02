Wie die Polizei mitteilt, sind am Montag kurz vor 1 Uhr in der Straße Im Burgstall ein auf der Straße abgestellter VW Passat sowie ein danebenstehender Carport abgebrannt. Aufgrund der Hitze wurden die Fassade sowie Rollläden und Fenster des Wohnhauses dahinter in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 80.000 Euro. Die Feuerwehr Blaufelden, die mit mehreren Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden, Telefon 07953/925010, entgegen.