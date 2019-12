Der Betrag ist vergleichsweise gering, die Diskussion auf dem Weg zum Haushaltsplan 2020 am intensivsten: In den Anträgen von Grüne/ÖPD, SPD und FDP geht es um einen Zuschuss zwischen 12.000 und 24 000 Euro, den der Kreis jährlich an die Biomusterregion Hohenlohe zahlen soll. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde dies abgelehnt, im Kreistag wendet sich das Blatt.

Seit Mitte Juli 2019 sind die Landkreise Hall und Hohenlohe sowie der Biolandesverband, der Demeterlandesverband und der Anbauverband Ecoland Kooperationspartner der Biomusterregion Hohenlohe. Diese wird von der gemeinnützigen Stiftung Haus der Bauern getragen.

„Das ist finanziert“

Stimmungsbild im Kreistag: Landrat, CDU und Freie sind gegen eine finanzielle Förderung der Biomusterregion durch den Landkreis, die Antragsteller weiter dafür. „Mittlerweile unterstützen wir Projekte der Biomusterregion mit fünf Personalstellen“, macht Landrat Bauer deutlich. Fünf Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes seien aktiv. Die Kreisverwaltung erkenne keine Notwendigkeit für eine weitere finanzielle Unterstützung. „Das ist finanziert. Warum sollten wir eine freiwillige Leistung auf den Weg bringen?“, sieht es Kreisrat Kurt Wackler (Freie) ähnlich. „Die Verwaltung unterstützt personell, deshalb lehnen wir eine weitere Förderung ab“, betont Kreisrat Jens Zielosko (CDU).

Ihre erste Rede im Kreistag hält Anja Frey (Grüne/ÖDP). „Der Biosektor wächst. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Die Biomusterregion ist eine große Chance, bringt einen enormen Imagegewinn“, sagt die Kreisrätin. Das Land trage 75 Prozent der Kosten, den Rest in anderen Regionen die Kreise – aber der Landkreis Hall nicht. Das Geld werde für die angestellte Regionalmanagerin, für wachsende Aufgaben gebraucht und es könnte mit wenig finanziellen Mitteln viel erreicht werden, ergänzt Walter Döring. Der FDP-Kreisrat koordinierte die zweite Bewerbung Hohenlohes als Musterregion. Das Fachpersonal müsse selbstverständlich von der Kreisverwaltung so gestellt werden, das sei gesetzlich geregelt, erklärt FDP-Kreisrat Friedrich Bullinger. Der weiteren Profilbildung sollte nun nicht die gelbe Karte gezeigt werden, betont Hermann-Josef Pelgrim. Der SPD-Kreisrat formuliert den Antrag neu. Der Zuschuss des Landkreises soll bis zu 12.000 Euro betragen und die Zahlung wird unter einen Vorbehalt gestellt – das Defizit, der Finanzierungsbedarf muss durch den Träger dargelegt werden. Dem stimmt der Kreistag zu.