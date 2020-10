Die Qualität des Biomülls verschlechtert sich weiter. Deswegen kontrolliert der Landkreis jetzt die Tonnen bei der Biomüllabfuhr auf falsche Befüllung. Das schreibt das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Mitteilung. Finden sich Abfälle wie Plastiktüten, Metalldosen, Glas und Verpackungen in einer Biotonne, bekommt diese einen gelben Aufkleber. Er gibt Auskunft darüber, welcher Fremdstoff konkret in der Biotonne war. Gleichzeitig bekommt der Besitzer der Tonne Post vom Abfallwirtschaftsamt mit einer Infobroschüre über die richtige Befüllung der Biotonnen. Die Tonne wird trotzdem geleert.

Die meisten machen’s richtig

Etwa 90 bis 95 Prozent der Biotonnen im Landkreis sind richtig befüllt, berichtet das Landratsamt. Allerdings verursachten die restlichen 5 bis 10 Prozent den hohen Fremdstoffgehalt. Plastik macht dabei den höchsten Fremdstoffgehalt im Biomüll des Landkreises aus. Das liege insbesondere daran, dass der Biomüll in Plastiktüten verpackt wird. Direkt danach kommen Verpackungen und Restmüll, der in der Biotonne landet. Relativ gering ist hingegen der Glas- und Metallanteil, heißt es weiter.

Hoher Aufwand drückt den Preis

Der Inhalt der braunen Tonnen ist inzwischen so schlecht, dass das Kompostwerk in Obersontheim die vielen Fremdstoffe nur noch mit einem hohen Aufwand aus dem Biomüll herausbekommt. Um die sogenannten Störstoffe auszusortieren ist eine aufwendige Technik, verbunden mit einem höheren Verarbeitungsaufwand, nötig. Dies schlägt sich auf den Verwertungspreis nieder. Die Siebreste werden anschließend als Restmüll verbrannt.

Nur Papier zum Verpacken

Die Abfallwirtschaft bittet deshalb darum, die Biotonnen nur mit organischen, kompostierbaren Abfällen aus Haushalt und Garten zu befüllen. Zum Verpacken des Biomülls sollten die Bürger keine Plastiktüten oder kompostierbare Mülltüten verwenden, sondern lediglich Papiertüten, Zeitungs- oder Haushaltspapier.

Das darf in die Biomülltonne

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall schreibt auf ihrer Webseite, welche Materialien in den Müll dürfen:

Gemüse- und Obstabfälle (auch Südfrüchte)

Küchen- und Papiertücher, Servietten, Papiertaschentücher

Eierschalen

feste Speisereste (Wurst, Fleisch und Fisch)

Kaffeefilter, Kaffeepads und Teebeutel

Haare und Federn

Mehl und Späne von unbehandeltem Holz

Topf- und Balkonpflanzen

Gartenabfälle: Gras, nicht verholzter Baum- und Strauchschnitt, Laub, Stroh und Heu

Das darf nicht in die Biotonne

Glas, Metall und Kunststoffe

Flüssige Speisereste

Fette und Öle

Knochen und Tierkadaver

Problemstoffe

Bauabfälle

Verbundmaterial

Tapeten

behandeltes Holz

Plastiktüten und Folien

Leder und Stoffe

Staubsaugerbeutel, Kehricht

Asche

Steine

Kleintierstreu

Hygieneabfälle und Windeln