Schon um kurz nach 11 Uhr ist einiges am Parkplatz los. Helfer in grünen Shirts weisen die ankommenden Fahrzeuge ein. Viele Familien, aber auch ältere Menschen pilgern in Richtung Hof. Dort fallen sofort viele weitere Personen in grünen Shirts auf. Die fleißigen Mitarbeiter des Hofes Engelhardt haben am Sonntag alle Hände voll zu tun, denn es steht wieder einmal ein Hoffest an.

Und dieses Fest hat es in sich, hat es sich doch in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und ist heute ein echter Publikumsmagnet. „Mit 23 Jahren habe ich den Hof übernommen“, erzählt der heute 52-jährige Hartmut Engelhardt. Und er ist stolz: „Einer meiner Söhne ist vor vier Jahren eingestiegen und einer kommt jetzt noch im Dezember mit dazu.“ Heute packen aber auch die anderen Kinder sowie viele Mitarbeiter kräftig mit an – egal ob im Hofladen oder am Obst- und Gemüsestand.

An einem Glücksrad drehen vor allem die Jüngsten und freuen sich über leckere Sofortgewinne: Gurken, Tomaten und Äpfel. Ein paar Meter weiter brutzelt Mosayma Donschikowski Veggie-Bratwürste und geräucherten Tofu mit Kümmel und Zwiebeln. Frank Weinberg aus Wüstenrot probiert gerne. „Man soll nicht immer das gleiche essen“, meint er.

Nebenan verkauft Juliane Tag Eis. „Wir machen Bio-Eis aus Schafsmilch“, erklärt sie. Und sie fährt fort. „Kinder essen gerne Erdbeer, Vanille und Schoko.“ Experimentierfreudiger seien die Erwachsenen. Sie wagen sich an die Sorte „Roggen-Blau mit Birne“. Hermann Willfahrt aus Unterfranken probiert die außergewöhnliche Geschmacksrichtung, die nach Blauschimmelkäse schmeckt. Sein Fazit: „Es kommt ganz süß auf die Zunge. Dann geht es in Richtung Vesper.“

Für Kinder ist einiges geboten. Viele toben auf der Hüpfburg, andere lassen sich von zwei jungen Mädels zu wilden Tieren oder zu farbenfrohen Prinzessinnen schminken. Die 16-jährige Momo Peters zaubert der dreijährigen Anna Morschel aus Amrichshausen einen glitzernden Schmetterling ins Gesicht. Zuckersüß! „Es ist faszinierend, was es hier alles zu kaufen gibt“, schwärmt Hille Aichelin aus Westheim. In ihrer Einkaufstasche sind bereits Brot und österreichischer Käse. „Die wilden Pommes sind hervorragend“, sagt sie. Und zum Mittagessen gibt es bei Engelhardts noch so viel mehr: Gyros, Käsespätzle, Steak und Salate.

1600 Ökokisten werden pro Woche ausgeliefert

Simone Rottler arbeitet im Kundenservice. „Bis zu 1600 Öko-Kisten verkaufen wir wöchentlich“, erzählt sie. Bis nach Stuttgart, Osterburken und Crailsheim werden die mit Obst und Gemüse gefüllten Kisten mittlerweile geliefert. „Man kann sich überraschen lassen, abändern oder die Box individuell zusammenstellen“, erklärt Rottler.

Ihr Chef klärt auf: „Wir sind ein Bio-Gemüsebau-Betrieb mit sehr breitem regionalem Sortiment.“ 2500 Artikel sind im Sortiment und werden frei Haus geliefert. „Mir ist Energie sehr wichtig, darum haben wir 100 Prozent Ökostrom“, sagt Engelhardt. „Außerdem heizen wir den ganzen Hof, auch das Gewächshaus, komplett mit Holz“, fährt er fort.

Der ökologische Fußabdruck liege ihm am Herzen. „Wir haben die Erde nur geliehen. So sollen wir auch mit ihr umgehen“, mahnt der überzeugte Hofbesitzer.

Das könnte dich auch interessieren: