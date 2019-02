Reportage Bewegende Bilder zum Duft des Orients

Schrozberg / Guido Seyerle

Die Nase meldete es sofort: Irgendetwas ist besonders in der Stadthalle. Der Duft orientalischer Gewürze von Kardamon bis Koriander empfing am Samstagabend die 300 Besucher. Die waren eigentlich nicht zum Essen, sondern zum Vortrag „Eine Reise durch das Syrien vor dem Krieg“ gekommen.

Die Firma Hakro bezog früher Textilien aus dem Mittelmeerland, heute arbeitet ein Flüchtling aus Syrien beim Schrozberger Textilhersteller. Zwei Gründe, weshalb zum 50-jährigen Firmenjubiläum der Journalist Lutz Jäkel eingeladen wurde. „Der Blick auf das Menschliche hat uns sehr bewegt“, sagte Carmen Kroll nach drei Stunden Multivisionsshow, Essenspause inklusive.

Der 49-jährige Jäkel bereiste Syrien insgesamt 20 Mal – bis kurz vor dem Kriegsausbruch 2011. Sein letztes in Damaskus entstandene Foto ließ ihn rätselnd zurück: „Als ich meine Freunde kurz vor dem Abflug gefragt habe, wie sie die Lage einschätzen, hat keiner mit dem Krieg gerechnet.“ Danach baute er seine Kontakte zu Einheimischen und Deutsch-Syrern aus, die im Vortrag per Video-Botschaft ihre Gedanken einbrachten. Wie Ibrahim Alawad mit seinem eindrucksvollen arabischen Gedicht „Eine Perle der Wüste“. Jäkel zeigte die Postkartenidyllen dieses landschaftlich abwechslungsreichen Landes. Aber auch die Herausforderungen, die sich bereits damals im Hintergrund abzeichneten. All dies wob Jäkel ohne erhobenen Zeigefinger in eine geografische Rundreise durch Syrien ein, indem er viele Menschen des 22-Millionen-Landes – von denen sich elf Millionen auf der Flucht befinden – porträtierte.

Bereits zur Pause sagte Hakro-Mitarbeitern Maria Schneider: „Ich bin wirklich beeindruckt. Worte wirken verbindend. Ich bin froh, dass wir etwas dafür tun.“ Jäkel „komme authentisch rüber“. Geschäftsführerin Carmen Kroll ergänzte: „Man sieht: Wir sind alle nur Menschen. Egal, woher man kommt, egal, welche Religion man hat.“ Martin Romig, Geschäftsführer der Crailsheim Merlins, fühlte sich an einen Türkei-Aufenthalt vor vielen Jahren erinnert: „Ich habe damals zweieinhalb Monate dort gearbeitet und wusste nicht, wie man ein ‚Ja’ einschätzen kann.“ Romig biss sich in fremder Umgebung durch und lernte, die unterschiedlichen Nuancen einzuschätzen – wie Jäkel, der erklärte, dass man Einladungen in Syrien erst nach der dritten Aufforderung annehmen sollte.

Hakro rechnete eigentlich nur mit 180 Besuchern, letztlich wurden es fast 120 mehr. Was als Azubi-Projekt begann, hatte am Samstagabend ordentlich Fahrt aufgenommen. Jäkels Fazit: „Man schaut oft nur auf das Trennende. Aber das Verbindende ist das Entscheidende.“