Satteldorf Besucher staunen: Beeghof ist die Höhe

Die Anwohner haben die neue Straße gestern, begleitet vom Posaunenchor Ellrichshausen, in Besitz genommen. © Foto: Erwin Zoll

Satteldorf / Erwin Zoll

Das ist ja die Höhe! Wer nach Beeghof kommt, kann das mit Fug und Recht sagen, denn die Ortschaft ist die am höchsten gelegene Siedlung in der Gemeinde Satteldorf. 500 Meter über Normalnull ist das Maß am Gasthaus „Roseneck“, wo sich jetzt ein kleiner Platz mit einem Brunnen und Ruhebänken öffnet.

Auch dieser Platz ist das Ergebnis der Bauarbeiten, die Anwohner seit dem Juli 2017 in Atem gehalten haben. Von der besonderen Lage Beeghofs mit seinen rund 170 Einwohnern kündet dort eine Tafel, die gestern enthüllt wurde und die gleichzeitig auf die in der Nähe verlaufende Europäische Wasserscheide hinweist.

Von einer anspruchsvollen Baustelle sprach Bürgermeister Kurt Wackler gestern bei der Abschlussfeier. Besondere Schwierigkeiten bereitete die enge Bebauung und der Umstand, dass die Anwesen nur von der rund einen Kilometer langen Straße aus zugänglich sind. Für die Autos der Anwohner wurden eigens zwei Stellflächen angelegt. Für die Bewohner hatten die Arbeiten, bei denen auch ein neuer Abwasserkanal und neue Versorgungsleitungen verlegt wurden, erhebliche Einschränkungen zur Folge – und für die Gastwirtsfamilie Rosenecker war die Bauzeit eine besondere Herausforderung. Ihnen allen galt der Dank des Bürgermeisters für das Verständnis, aber auch dafür, dass sie mit der Gestaltung der an die Straße angrenzenden privaten Flächen einen guten Teil zum neuen Gesicht der Ortschaft beigetragen haben.

Mit kleinen Vesperkörben bedankte sich Wackler bei vier Männern, die sich während der Bauarbeiten besonders engagiert hatten. Dies waren der frühere Ortsvorsteher Reinhold Beck, der sich auch nach seiner Amtszeit um den Ausbau der Ortsstraße gekümmert hat, und der Maurermeister Georg Kaltenbach, der als gebürtiger Beeghofer wohl nahezu Tag und Nacht dort gearbeitet hat, sowie Bauleiter Günter Köninger und Vorarbeiter Markus Mosshammer von der Baufirma Thannhauser.

Bei der Finanzierung hat die Gemeinde Satteldorf, wie es Wackler unter dem Beifall der Besucher formulierte, eine Punktlandung hingelegt. Die Kosten waren auf 1,4 Millionen Euro veranschlagt, abgerechnet wurden 1,35 Millionen. Mit 322 000 Euro an Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat sich das Land an den Kosten beteiligt, sodass die Gemeinde etwas mehr als eine Million Euro aus der eigenen Tasche berappen muss.

„Es sind sehr viele schöne Ecken entstanden“, sagte der Crailsheimer Diplom-Ingenieur Gebhard Ziegler, der das Projekt geplant hatte. Ortsvorsteher Wilhelm Wackler erinnerte daran, dass es schon 1984 ein Dorfentwicklungskonzept gegeben habe, in dem der Ausbau der Ortsstraße von Beeghof und die Anlegung eines Platzes mit Brunnen vorgesehen war. „Nach mehr als 30 Jahren hat man das hinbekommen“, sagte Wackler.