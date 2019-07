In Blaufelden werden Sammler und Liebhaber schöner Dinge schnell fündig. Der Markt lebt von seiner großen Vielfalt und der Kreativität der Aussteller.

Beim Spaziergang über den Kunst- und Handwerkermarkt in Blaufelden mit seinen 80 Ständen, an denen von Holz über Steinzeug, Metall und Glas bis hin zu Grußkarten, Schmuck und Lebensmitteln eine große Vielfalt an Selbstgemachtem angeboten wird, wünscht man sich einen dicken Geldbeutel und einen großen Korb gleich dazu, um all die schönen Dinge sicher nach Hause zu bringen.

Mit selbst geflochtenen Weidenkörben kann Erna Mayer aus Hengstfeld weiterhelfen. Sie hat das Handwerk von ihrem Vater und später von ihrem Schwiegervater erlernt und inzwischen so viele Körbe hergestellt, dass sie sie schon nicht mehr zählen kann. „Als junges Mädchen hat mich das Körbeflechten eigentlich noch gar nicht interessiert. Erst als wir die Landwirtschaft aufgegeben haben, habe ich es mal ausprobiert.“ Dass die ersten Versuche „rechte Krapfe“ waren, wie Mayer verrät, sieht man heute freilich nicht mehr. Ein Weidenkorb ist schöner als der andere.

Fritz Füllings Herz schlägt für Tiffany-Glaskunst. An seinem Stand im Foyer der Markthalle lötet er vor den Augen der Besucher dünnes Kupferband um bunte Glasstücke und verbindet sie dann kunstvoll. „Man glaubt gar nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, Glasteile zu fertigen“, erzählt er und zeigt einige seiner Arbeiten, die er mit nach Blaufelden gebracht hat. Lampen, Windlichter, Blumen und – zur Freude der Imker – eine Biene und sogar eine Kirche samt Beleuchtung und Spielwerk stellt er aus. „Die Kirche ist wohl eher etwas für die Weihnachtszeit“, räumt der Niederstettener ein. „Aber das kommt ja auch bald wieder.“

Bunte Vielfalt

Die Taschen und Täschchen, die Jutta Kappes und ihre Tochter Mara aus Obersteinach genäht haben, kann man das ganze Jahr über nutzen. Fast täglich sitzen die beiden abends zwei Stunden an ihren Nähmaschinen und produzieren Handy- und Kosmetiktäschchen, Geldbeutel, Mäppchen und Kissen. „Meine Tochter ist die treibende Kraft“, sagt Jutta Kappes. „Ich mache nur mit.“

Die Vielfalt des Marktes begeistert die Besucher, die, nachdem sie sich am Spießbratenstand des Fanfarencorps und an der Kuchentheke der Landfrauen aus Blaufelden und Wiesenbach gestärkt haben, oft zu einer zweiten Runde durch die Ausstellung aufbrechen.

„Der Kunst- und Handwerkermarkt hat einen besonderen Reiz“, ist auch Werner Schieber überzeugt. Seine Aufgabe ist es, für eine gute Mischung der Aussteller zu sorgen. Daher nimmt er auch nicht alle an, die einen Platz haben möchten. „Zu viel von einer Sorte, das schadet dem Markt“, weiß der Kulturamtsleiter.

Er freut sich über die Entwicklung des Marktes, der zunächst in viel kleinerer Form auf dem Marktplatz abgehalten wurde, bevor er ins Spektrum umzog.

Jubiläum im nächsten Jahr

Seit 2013 findet er nun in stattlicher Größe in der Markthalle und darum herum statt. „Im nächsten Jahr gibt es den Kunst- und Handwerkermarkt 30 Jahre. Da lasse ich mir etwas Besonderes einfallen.“ Es ist sicher ratsam, da einen dicken Geldbeutel und einen großen Korb mitzubringen.

