Schulsozialarbeit Beraten, vermitteln, stärken

Frankenhardt / Christine Hofmann

Wenn Désirée Holl durchs Schulhaus der Wilhelm-Sandberger-Schule in Frankenhardt-Honhardt läuft, wird sie von allen Seiten freundlich gegrüßt. Schüler, Lehrer und Eltern freuen sich, dass sie an der Schule ist. Seit anderthalb Jahren hat die 36-Jährige die Stelle der Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule inne. „Das ist ein Segen für uns alle“, betont Schulleiter Stefan Waldmann.

Die familiäre Schule im ländlichen Raum ist sicher keine Brennpunktschule. Auseinandersetzungen sind eher die Ausnahme als die Regel. Und doch tut es der ganzen Schulgemeinschaft gut, dass jemand da ist, der dafür sorgt, dass sich alle wohlfühlen. Dass Probleme besprochen und nach Lösungen gesucht werden kann. Dass sich jeder Rat holen kann. Und dass präventiv gearbeitet wird.

So bildet die Schulsozialarbeiterin aktuell einige Schüler der Klassen 7 und 8 zu Streitschlichtern aus. „Um einen Konflikt zu lösen, muss man erst einmal verstehen, wie er entsteht“, erklärt Holl. Während der Streitschlichterausbildung lernen die Schüler das Handwerkszeug kennen.

Außerdem koordiniert die Schulsozialarbeiterin die Schüler-AGs während der Mittagspause. Die Arbeitsgemeinschaften werden von den Schülern, die gut Fußball spielen, zeichnen oder tanzen können, selbst geleitet. „Im Grunde genommen machen die Schüler alles selbst. Sie brauchen nur manchmal ein wenig Unterstützung bei der Organisation.“ Durch die Leitung einer Gruppe lernen die Jugendlichen im sozialen Bereich viel dazu, weiß die Diplom-Sozialpädagogin mit einem Master in Bildungswissenschaften: „Das gibt Selbstbewusstsein.“

„Diese Projekte und AGs könnten wir allein mit Lehrern nicht leisten“, ist Rektor Stefan Waldmann überzeugt. „Durch die Schulsozialarbeit gelingt es uns, auch in Zeiten knapper Lehrerversorgung ein großes Angebot außerhalb unseres Bildungsauftrags aufrechtzuerhalten.“

Soziales Lernen

An der Gemeinschaftsschule sei die Schulsozialarbeit vorbildlich verzahnt – sowohl mit den Lehrern als auch mit den Schülern. Und wenn es nötig ist, auch mit den Eltern.

Zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit gehören neben der Unterstützung in individuellen Problemsituationen vor allem die Thematisierung und Einübung sozialer Umgangsformen und des sozialen Lernens.

Auch fördert Holl die Kommunikationsfähigkeit an der Honhardter Gemeinschaftsschule. Ihr Ziel ist es, soziale Auffälligkeiten und Konfliktpotenziale zu reduzieren und zu einem besseren Klassen- und Schulklima beizutragen.

„Das wissen wir alle: Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man nicht erfolgreich lernen“, erklärt Désirée Holl. „Deshalb ist das mein Hauptanliegen: eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen.“