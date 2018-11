Naturschutz Beispielhaftes Engagement gewürdigt

Kupferzell / Oliver Färber

„Seit 1997 werden die Preise ausgelobt“, erklärte Peter Sturm, Vorsitzender der Umweltstiftung, bei der Verleihung im „Lamm“ in Westernach. Bis dato gebe es 72 Preisträger. „Und heute gibt es sieben neue“, ergänzte er. Sie zeichnen für vier Projekte verantwortlich, die mit insgesamt 5300 Euro bedacht wurden.

Da wäre die Schutzmaßnahme am Rotbächle bei Eschelbach, die Michael Schweizer von der Stadt Neuenstein mit der Jugendfeuerwehr der Kommune eingeleitet hat. Seit Ende Oktober 2017 wollen sie den Lebensraum für den gefährdeten heimischen Steinkrebs, der dort noch vorkommt, verbessern. „Ich hatte vorher selbst noch keinen gesehen“, gab Schweizer bei der Vorstellung des Projekts zu. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schon jetzt seien große Krebse dort schnell aufzufinden, was von einer wachsenden Population zeuge. Sowohl Schweizer als auch die Jugendfeuerwehr wurden mit jeweils 500 Euro bedacht.

Mario Philipp stellte die mit 500 Euro unterstützte Arbeit des Fischereivereins Marlach-Winzenhofen vor. Die Mitglieder hatten sich um die Flutung und Renaturierung des Marlacher Mühlsees gekümmert sowie um den Mühlkanal. Aus der durch den Mühlenbrand in Lobenhausen belasteten Jagst wurden Fische von dort in den See umgesetzt. „Er wird nicht befischt“, stellte Philipp klar. „Wir wollen die Vielfalt aller Tiere und Pflanzen fördern“, erklärte er.

Wasserwerkstatt für Schüler

800 Euro gingen an ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschule Oberrot mit dem dortigen Fischereiverein. Das Geld soll in eine Wasserwerkstatt gesteckt werden. „Wir wollen die Schüler für die Natur sensibilisieren“, erklärte Rektorin Erna Marie Weger. Klaus Setzer, Vorsitzender des Fischereivereins Oberrot, betonte, dass Aktionen wie der alle zwei Jahre stattfindende Wassertag eine „gute Sache für beide Seiten“ seien. „Es gibt schon den Hintergedanken, junge Leute für die Natur zu begeistern“, erklärte er. Dies schon in jungen Jahren zu fördern, erfordere ein langfristiges Denken.

Mit 3000 Euro wurde ein Projekt gefördert, das in den Startlöchern steht. Hansjörg Winter will am kommenden Samstag in Reubach in Rot am See 30 Bäume in Kooperation mit dem Naturschutzbund und dem Förderkreis regionaler Streuobstbau Hohenlohe-Franken pflanzen. Ihm gehe es darum, auch eine langfristige Pflege zu gewährleisten. „Sie sollen nicht wie anderswo nur gepflanzt werden. Es ist mein Projekt. Das will ich lebenslang im Auge haben“, erklärte Winter. Damit sollen Insekten und Vögel einen zuverlässigen Lebensraum haben.