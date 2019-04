Die Landjugend Schwäbisch Hall feiert mit fast 2000 Besuchern in der Arena Hohenlohe in den Ostermontag. Die Akteure planen auch schon ihren Weihnachtstanz.

Es ist kurz vor 22.30 Uhr am Ostersonntag. Wer jetzt zum Tanz der Landjugend Schwäbisch Hall in die Arena Hohenlohe möchte, muss geduldig sein. Die Schlange reicht von der Kasse am Eingang fast bis zur Ende der Parkplatzreihe. Wenigstens macht das Wetter mit – auch wenn die Temperaturen vom Sonnentag schon etwas zurück gegangen sind und die leichter bekleideten Partygirls etwas frösteln. Drinnen werden sie gleich wieder aufgewärmt – von den anderen Gästen. Denn auch wenn das Arena-Rund eigentlich viel Platz bietet, dort fällt an diesem Abend so leicht niemand um. Die Besucher schieben sich aneinander vorbei.

Ilshofen ist der Treffpunkt für Partyhungrige an diesem Abend in der Region. Mit großem Hallo begrüßen sich Freunde und Bekannte. Die Band macht gerade eine Pause. Die Helfer der Landjugend hinter den Theken haben nun alle Hände voll zu tun, Getränke auszugeben.

Christian Leu ist ein gefragter Mann in der Arena. Der Vorsitzende der Landjugend Schwäbisch Hall, die das Spektakel alljährlich in der Arena steigen lässt, muss etliche Entscheidungen treffen. Über Handy, Funkgerät und Zuruf erreichen ihn Anfragen und Informationen. Die unbesorgten Besucher können unbeschwert ihre Party machen und Spaß haben, während hinter den Kulissen von den meisten Gästen unbemerkt hart und viel gearbeitet wird, damit das so ist und bleibt. „Wir haben dazu heute Abend alleine rund 80 Helfer der Landjugend im Einsatz“, verrät Leu. Dazu kommen noch externe Parkplatzeinweiser und ein beauftragter Sicherheitsdienst.

Ostertanz in der Arena Hohenlohe Ostertanz der Landjugend Bilderstrecke öffnen

Für die meisten Aktiven und auch Leu bedeutet die Veranstaltung dank ihrer Erfahrung allerdings größtenteils Routine. Auch unter den Besuchern sind viele bereits seit Jahren Stammgäste. „Es geht hier ab wie immer“, sagt Leu und freut sich darüber, dass das Interesse am Ostertanz der Landjugend ungebrochen ist. Rund 2000 Gäste dürfen in die Arena. Diese Zahl ist am späten Abend auch erreicht.

Lichtblitze und Flammen

Während Leu sich vor allem in den Gängen hinter den Kulissen aufhält, startet drinnen im Rund die Party gerade wieder durch. Lichtblitze zucken, Flammen stieben unter den aufmerksamen Blicken der Brandsicherheitswache von der Freiwilligen Feuerwehr Ilshofen auf der Bühne. „Let me entertain you“, dröhnt es aus den Lautsprechertürmen. Die Menge jubelt den Musikern der Band The Cockroach zu, tanzt wild vor der Bühne und reckt die Hände in die Höhe.

Samantha Grund scheint ganz in ihrem Element. Sie applaudiert und johlt nach dem Robbie-Williams-Song. „Die spielen echt toll. Da muss man einfach mitgehen“, sagt die 21-Jährige mit leuchtenden Augen. Heute sei bei ihr Mädels-Abend angesagt. „Mein Freund ist zwar auch da. Aber das ist hier so groß, dass wir uns erst zwei Mal kurz begegnet sind. Die Jungs stehen auch eher hinten an der Bar, und wir tanzen vor der Bühne“, meint sie und kichert.

Volkslauf in Obersontheim Osterlauf in Obersontheim 2019 Bilderstrecke öffnen

Sie schätze es, dass so viel los sei und sie so viele Leute treffe. Und sie lobt die Landjugend dafür, dass sie die Party organisiert. Sie sei auch bei der Weihnachtsparty in der Haller Hagenbachhalle immer dabei.

Mit der könnte allerdings in diesem Jahr Schluss sein, wie Leu verrät. „Wir wissen noch nicht, welche Planungen die Stadt mit der Halle hat“, sagt er. Sie stehe in diesem Jahr dafür eventuell nicht mehr zur Verfügung. Die Landjugend plane schon damit, am 26. Dezember den Tanz nun auch in der Arena steigen zu lassen. Die Entscheidung träfen die Veranstalter mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir wollten als Haller Landjugend eigentlich an dem Ort festhalten“, so der Vorsitzende. Andererseits gebe es dort viele Auflagen der Stadt, die besonderen Aufwand und Kosten bedeuteten. „Das war nie sehr vereinsfreundlich“, meint Leu.

Das könnte dich auch interessieren: