Kirchberg Bei Bio geht es ums Ganze

Kirchberg / Norbert Acker

Bei einer zweitägigen Konferenz auf Schloss Kirchberg wird der Ausbau der Öko-Branche diskutiert. Von der Politik erhofft man sich wenig, es handele sich aber um eine zentrale Zukunftsfrage.

Die gesamte Lebensmittelbranche, aber vor allem die Bio-Branche, stehe vor einem großen Prozess der Veränderung. Das sagt Klaus Flesch aus dem Vorstand von Slow Food Deutschland. Gerade ist die erste Vortragsrunde bei den ersten Öko-Marketing-Tagen der Stiftung „Haus der Bauern“ im Rittersaal von Schloss Kirchberg zu Ende gegangen. Über 200 Vertreter von Verbänden und Vermarktern aus dem Einzelhandel sind am Montag in Schloss Kirchberg für zwei Tage zusammengekommen, um über die Zukunft der ökologisch erzeugten Lebensmittel zu diskutieren. „Ohne ganzheitlich produzierte Nahrung wird es in Zukunft nicht gehen“, stellte Flesch in seinem Vortrag fest. „Auch der Handel muss hier mehr gestalten.“

Davon sind auch die Referenten und Praktiker im Anschluss überzeugt. „Bio hat sein Potenzial zur Polarisierung verloren“, sagt Thomas Gutberlet, Geschäftsführer von Tegut, Vollsortimenter im Lebensmitteleinzelhandel mit Hauptsitz in Fulda und 273 Filialen. „Es darf keine Unterscheidung mehr zwischen Gut und Böse geben.“ Erzeuger und Handel dürften beim Thema Bio aber nicht auf die Politik warten. Diese hinke gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Vermarkter und Produzenten sollten enge Beziehungen pflegen, um auch die Regionalität zu stärken.

Jürgen Mäder aus dem Vorstand von Edeka Südwest will Bio zum Zugpferd seines Unternehmens machen. Dabei gehe es auch um Erneuerung des Einkaufserlebnisses, außerdem müsse man „das Personal durch Schulungen mitnehmen“. Der Umsatzanteil von Bio-Produkten liege bei Edeka Südwest mittlerweile bei 6,9 Prozent und damit über dem Gesamtmarktanteil von 5,1 Prozent. Man müsse beim Thema aber immer auch über Preise sprechen.

Radikal nachhaltig agieren

„Bio ist auch Teil der Wirtschaft“, stellt Prof. Götz Rehn, Gründer und Geschäftsführer von Alnatura, fest. „Die Menschen haben es verstanden, wir müssen liefern.“ Dafür sei der Ausbau der Sparte erforderlich. Man könne auch als Vermarkter „radikal nachhaltig agieren“, dabei dürfe man nur nicht ausschließlich an Profit und Nutzen denken. Auch er hat keine großen Hoffnungen auf Hilfestellung aus der Politik: „Wir müssen was tun. Auf den Staat können wir lange warten.“

Zuvor hatte Rudolf Bühler, Vorsitzender der Stiftung Haus der Bauern, die die Veranstaltung organisiert hat, die Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik in Hohenlohe begrüßt, dem „Nucleus der Agrarwende“. In seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall hatte er die Problematik aus Sicht der Bio-Bauern dargestellt.

Es ginge bei der Zukunftsfrage von mehr Bio „ums Ganze“. Das ist die Überzeugung von Dr. Felix Prinz zu Löwenstein. Dem Bio-Landwirt und Vorsitzenden des Bunds ökologischer Lebensmittelwirtschaft schwebt im Endeffekt 100 Prozent Bio vor. Darum sei auch von der Politik „radikales Handeln“ erwünscht. Es ginge für die gesamte Branche, ob Produzent oder Vermarkter, um mehr Kommunikation vor allem in Richtung der Kunden. Bio sei keine Nische mehr, sondern müsse das neue „Normal“ sein.

Die Entscheider aus der Branche seien alle in Kirchberg, so Slow-Food-Vorstand Flesch: „Ich erhoffe mir hier neue Denkanstöße.“ So schnell wird das wohl nicht gehen, es gibt nämlich schon einen Nachfolgetermin für die Öko-Marketing-Tage. „Im November 2019 wird es die nächste Veranstaltung geben“, bestätigt Christoph Zimmer, Leiter der Akademie Schloss Kirchberg.

Am Ende der zweitägigen Konferenz soll eine „Kirchberger Deklaration zur Zukunft des Öko-Marktes in Deutschland“ stehen. Darin fließen vor allem die Ergebnisse aus vier Workshops am Montag ein.