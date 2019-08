Bei der Erweiterung und Modernisierung der Michelfelder Grundschule werden Dachabdichtung und Verglasungsarbeiten teurer als kalkuliert.

Die hervorragende Auftragslage freut die Firmen im Baugewerbe. Für die Gemeinde Michelfeld indes ist der Boom nicht unbedingt ein Segen. Bürgermeister Wolfgang Binnig informierte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass bei zwei Gewerken das geplante Budget überschritten wird: Bei der Dachabdichtung gab unter vier Bietern die Firma Gervalla aus Ludwigsburg mit 88.447,25 Euro das günstigste Angebot ab – und lag damit 2347,25 Euro über Budget. Deutlich mehr schmerzt die Budgetüberschreitung von 54.962,46 Euro bei den Verglasungsarbeiten. Unter sechs Bietern hatte das Unternehmen VT-Vilstal aus dem bayerischen Vilshofen mit 290.162,46 Euro das beste Angebot abgegeben.

Kritik von Bauer und Wieland

Mit einer erneuten Ausschreibung könne angesichts der aktuellen Marktsituation mit hoher Wahrscheinlichkeit kein günstigeres Angebot erzielt werden, hieß es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Die Gemeinderäte Manfred Bauer und Gottlieb Wieland machten ihrem Unmut über die Kostensteigerung Luft. Bauer hinterfragte, ob eventuell suboptimale Ausschreibungen des von der Gemeinde beauftragten Stuttgarter Architektenbüros Glück+Partner der Grund für überteuerte Angebote von Baufirmen seien. Wieland ging noch weiter: „Für mich ist die Grenze erreicht. Ich vermute, dass die Ausschreibungen mangelhaft ausgeführt wurden. Ich kann dem ganzen Projekt jetzt so nicht mehr zustimmen.“

„Die Kritik möchte ich absolut zurückweisen“, entgegnete Bürgermeister Wolfgang Binnig. Die Ausschreibungen seien in Ordnung und überdies an strenge Bedingungen geknüpft. Das Ergebnis der Bauarbeiten werde nach Abschluss vom Regierungspräsidium eingehend überprüft, so Binnig. Werde anders gebaut als in den Förderanträgen angegeben, drohe der Gemeinde eine Rückzahlung der Fördermittel. Auch den Vorwurf fehlender Transparenz wies der Bürgermeister zurück: Was die Kostenentwicklung angehe, „halten wir Sie akribisch auf dem Laufenden“. Bei der folgenden Abstimmung fand sich eine klare Mehrheit für die Auftragsvergaben: Bei der Dach­abdichtung stimmte lediglich Wieland nicht zu, bei den Verglasungsarbeiten Manfred Bauer und Wieland. „Wir können jetzt alle ein bisschen traurig sein, dass es teurer wird. Aber das müssen wir jetzt aushalten“, sagte Volker Mauss.

Nach der Diskussion informierte Wolfgang Binnig darüber, dass die bestehende Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 22 Kilowatt Peak (kWp) bei den Sanierungsarbeiten vom Bestandsdach auf das neue Dach des Erweiterungsbaus umgesetzt werden soll. Deren Einspeisevergütung laufe noch bis 2026. Danach könnten die Dachflächen des Bestandsgebäudes mit einer weiteren Fotovoltaikanlage belegt werden. Deren Anschaffung für rund 26.000 Euro stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu.

Noch keine Entscheidung gibt es zur Gestaltung der Außenfassade des Erweiterungsbaus. Die Verwaltung nahm den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung. Bei einem Vor-Ort-Termin im September sollen in Ruhe verschiedene Varianten der Holzverkleidung anhand von Mustern diskutiert werden.

