Die Braunsbacher müssen sich wieder auf eine längere Straßensperrung einstellen. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart angekündigt, schon im Frühjahr weitere Hangsicherungsarbeiten an der Landesstraße von Braunsbach nach Orlach erledigen zu lassen. Doch der Baubeginn hat sich immer weiter verzögert.

„Es sind weitere geologische Erkenntnisse in die Gesamtbewertung des Hangrutsches eingeflossen“, erklärt auf Nachfrage Clemens Homoth-Kuhs von der Pressestelle des RPs. Diese neuen Erkenntnisse hätten „ungünstige Kräfteüberlagerungen und damit gegebenenfalls künftig weitere Gefahrenpotenziale“ aufgezeigt. In der Gesamtbewertung habe man sich daher für eine Umstellung von den zuerst vorgesehenen Micro-Pfählen, mit denen der Hang gesichert werden sollte, auf Großbohrpfähle entschlossen. „Das bedeutet, dass erst noch Bohrpfähle mit größerem Durchmesser hergestellt werden mussten“, so Homoth-­Kuhs. Dafür habe man die vorhandene Planung überarbeiten müssen.

Auch die Ausführungspläne mussten neu erstellt werden. „Das alles benötigt jedoch seine Zeit, sodass der geplante Ausführungszeitraum auf September verschoben werden musste“, so der RP-Sprecher. „Die Sanierung von Hangrutschungen gehört mit zu den anspruchsvollsten Projekten im Straßenbau. Man versucht zwar so gut wie möglich die Schäden zu analysieren und in die Hänge ‚hineinzuschauen’ mit den heutigen wissenschaftlichen Methoden, aber es gibt hier keine schnellen oder einfachen Patentlösungen.“ Insofern gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Umleitungen um die gesperrte Straße sind ausgeschildert

Ab kommenden Montag, 9. September, wird die L 1036 zwischen Ortsende Braunsbach bis Ortseingang Orlach voll gesperrt. „Aufgrund der talseitigen Rutschung der Böschung zum Orlacher Bach hin ist es in der angrenzenden Fahrbahn zu Absenkungen gekommen. Deshalb wird im Zuge der Hangrutschungsbeseitigung gleichzeitig die Fahrbahn auf etwa 100 Metern erneuert“, schreibt das RP in einer Pressemitteilung. Die Fahrbahnbreite erlaube aufgrund der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes keinen Bau unter Verkehr.

Die Umleitung für den Pkw-­Verkehr ist ab Braunsbach über Jungholzhausen nach Orlach ausgewiesen. Die Umleitung für den Lkw-Verkehr erfolgt ab Geislingen über Rückertsbronn, Arnsdorf, Braunsbach, Jungholzhausen nach Orlach. „Infolge der Vollsperrung wird die Haltestelle Elsenberg in Braunsbach durch den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr angefahren. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Rabbinat zu nutzen“, so das RP. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit gebeten.

Die Bauzeit hat sich wegen der Anpassungen der Planung und des größeren Umfangs der Arbeiten ebenfalls verlängert. Das RP geht mittlerweile von einer rund dreimonatigen Bauphase aus. „Ab voraussichtlich Mittwoch, 4. Dezember, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Die Strecke wird sodann wieder für den Verkehr freigegeben“, schreibt das RP. Das Land investiere rund 480.000 Euro.

Gewerbe leidet unter Straßen-Sperrung

„Das ist schon eine anspruchsvolle Baumaßnahme“, sagt auf Nachfrage Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch. Insofern könne er nachvollziehen, dass die Bauzeit so lange ist. Trotz allem sei die Vollsperrung der Orlacher Steige „für das Braunsbacher Gewerbe eher suboptimal“. „Aber wir kommen um Hang- und Straßensanierung nicht herum. Wir sind froh, dass es gemacht wird“, so Harsch.

