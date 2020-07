Mehr als drei Wochen wird auf der B19 in Westheim und an der dortigen Abzweigung der L1055 nach Hirschfelden am Straßenbelag gearbeitet. Vom 22. Juli bis zum 14. August wird deswegen der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Das teilte das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Pressemitteilung mit. An den Stellen „werden Fugenvergussarbeiten durchgeführt“.

Außerdem wird auch auf der Straße L1072 zwischen Senzenberg und Heilberg gearbeitet. Auch dort werde eine Ampel eingesetzt.