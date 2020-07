Über Wochen hat die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Großerlach und Mainhardt fast täglich zu langen Staus geführt. Die Verkehrsteilnehmer mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Das dürfte ab Freitagnachmittag vorerst vorbei sein. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, wird der Abschnitt planmäßig fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben.

Für rund eine Million Euro sind in den sieben Wochen 3,5 Kilometer Bundesstraße grundlegend erneuert und Schadstellen ausgebessert worden. Alle Bushaltestellen sind jetzt barrierefrei. Weiter konnten an der Rottalbrücke Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. Gleichzeitig wurden vier Wasserleitungen unter der Bundesstraße 14 für die Gemeinde Mainhardt verlegt.

Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitten erledigt worden, um den Eingriff in den fließenden Verkehr so gering wie möglich zu halten, schreibt das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung.