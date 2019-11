Sie sind an der straßenabgewandten Seite der Birkenstämme angebracht und man nimmt sie gar nicht wahr, wenn man nicht auf sie achtet: kleine rote Punkte. So unscheinbar die Markierungen sind, so endgültig ist das, was sie anzeigen – die baldige Fällung des jeweiligen Baumes nämlich.

Die Gemeinde Rot am See hat die knapp 60 Birken entlang des Mittleren Weges von einem staatlich geprüften Gutachter untersuchen lassen. Bürgermeister Siegfried Gröner teilte den Gemeinderäten das Ergebnis in der Sitzung am Montag unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ mit: „23 Bäume sind nicht mehr zu halten, die Verkehrssicherheit ist nicht gegeben, eine zeitnahe Entfernung wird empfohlen.“ Vor allem großflächige Morschungsstellen und Pilzbefall am Stammansatz weisen viele der Bäume auf. Gröner ließ keinen Zweifel daran, dass die Verwaltung der gutachterlichen Empfehlung nachkommen wolle. „Da gibt es eigentlich keinen Beratungsbedarf.“

Tatsächlich blieb im Rat die Aufgeregtheit aus, die normalerweise zu angekündigten Fällungen gehört wie bunte Blätter zum Herbst. Susanne Nicklas-Bach brachte indes Ersatzpflanzungen ins Spiel, sonst sei die Straße „irgendwann einfach kahl“. Dabei sei das Bild, das die Bäume abgeben, ein Markenzeichen: „In anderen Gemeinden sind es Obstbäume, bei uns Birken.“

Ein Ersatz an selber Stelle wiederum ist sehr problematisch, weil kaum Platz dafür ist. „Es kann natürlich sein, dass da irgendwann kein Baum mehr steht“, bekannte Gröner. „Aber die gehören da auch nicht hin, das muss man klar sagen.“ Direkt an der Straße würde man heute keine Bäume mehr pflanzen – zu gefährlich. Bauamtsleiter Armin Vogt betonte, die Birken seien durchs oftmalige Schneiden geschwächt worden, das wegen des Standorts nötig gewesen sei. Man tue sich keinen Gefallen, an selber Stelle wieder Birken zu pflanzen. Gerd Schmieg, selbst direkter Anwohner, betonte: „Man sieht, dass es den Bäumen nicht gut geht. Eine Birke ist halt einfach kein Ewigkeitsbaum.“

Letztlich ging es nur noch um die Frage, ob irgendwo sonst auf dem Gemeindegebiet Ersatzbäume gepflanzt werden könnten. Marcus Zeitler brachte das ins Spiel, Florian Rühling sah eher keine Notwendigkeit. „Irgendwo gibt es vielleicht eine Fläche, bei der man sich bisher geärgert hat, dass man sie mähen hat müssen“, sagte Dr. Friedrich Bullinger. Gröner sagte eine Prüfung zu, ob eine Baumpflanzung woanders sinnvoll wäre.

Letztlich votierte der Gemeinderat einstimmig für die Fällung der kranken Birken im Mittleren Weg.