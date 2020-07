„Wir haben es mit einem Frontalangriff auf die Schweinehalter – speziell auf die Familienbetriebe in Hohenlohe zu tun“, so Jürgen Maurer, Vorsitzender des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-­Rems in einer Pressemitteilung. „Es geht hier nicht mehr um Strukturwandel, sondern um Strukturvernichtung.“ Der Bundesrat hatte am vergangenen Freitag beschlossen, dass alle Sauenhalter in Übergangszeiträumen von acht Jahren für den Deckbereich und 15 Jahren im Abferkelbereich weitreichende Umbaumaßnahmen treffen müssen.

Das sagen Landwirte aus der Region Neue Regeln in der Schweinehaltung Bad Urach

Insbesondere das Platzangebot und die Vorschrift, Sauen nur noch fünf Tage im Abferkelbereich und allein für den Deckvorgang fixieren zu dürfen, lösen Kopfschütteln aus. Verletzungen der Sauen durch Kämpfe während der Rausche und totgelegene Ferkel nach dem Abferkeln seien für die Landwirte ein unkalkulierbares Betriebs- und für die Tiere ein Gesundheits- und Todesrisiko. Hinzu komme, dass vorhandene Ställe vergrößert werden müssen. Hierfür fehlt meist der Platz, von den Kosten ganz zu schweigen. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass fast keine Baugenehmigungen erteilt werden können. Jetzt Neubauten zu fordern, ist nach Ansicht der Bauernvertreter purer Hohn. Vergrößerungen zur Refinanzierung der immensen Kosten sind undenkbar.

Irrationale Traumvorstellungen

„Bereits heute kommen zwölf Millionen Ferkel von Dänemark und Holland nach Deutschland, auch nach Hohenlohe. Dies wird sich so lange steigern, bis auch der letzte Schweinemäster das Handtuch geworfen hat“, so Geschäftsführer Helmut Bleher. „Denn warum sollen in Deutschland Schweine gemästet werden, wenn es keine deutschen Ferkel mehr gibt?“ Bleher verweist auf die zutiefst fachfremden Äußerungen von maßgeblichen Grünen-Politikern, die „… die Wildschweinrotte als Vorbild für die bäuerliche Schweinehaltung“ sehen wollen. „Wenn unter solchen irrationalen Traumvorstellungen Landwirtschaftspolitik gemacht wird, dann gute Nacht Bauerntum in Hohenlohe.“