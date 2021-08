Südhang, nahe am Ortskern und hinterm Haus gleich die Natur: das bietet das Baugebiet Rotenberg in Bühlerzell. Mit dem Erschließen des Baugebiets ist bereits begonnen worden, berichtet Bürgermeister Thomas Botschek. „Derzeit steht die Baustelle“, informiert er, zwei Mitarbeiter der Baufirma seien krank. Der Verzug werde allerdings aufgeholt, so die Aussage der Firma. Ziel sei, dass die Erschließung für die sieben Bauplätze bis November...