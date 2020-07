Kommt die Raiffeisenbank Tüngental mit einem Betreuungsangebot für Senioren nach Untermünkheim? Mit diesem Thema befassen sich die Gemeinderäte in ihrer vergangenen Sitzung.

„Sie wissen alle, die Bankenlandschaft in der Gemeinde hat sich etwas verändert“, sagt Bürgermeister Christoph Maschke. Eine Aufwertung könne durch ein Betreuungsangebot der Raiffeisenbank Tüngental entstehen. Andreas Stein, Vorstand dieser Bank, nutzt die Gelegenheit, um die speziell auf Senioren ausgerichtete Dienstleistung vorzustellen. „Der Raiffeisen-Gedanke ist in der heutigen Zeit der Digitalisierung und Globalisierung von großer Bedeutung“, beginnt er seine Rede. Seit 2016 biete die Bank nach diesem Grundsatz „Miteinander, füreinander“ den Service für ältere Kunden an drei Standorten an.

Einfache Abwicklung

„Wenn ich als Kunde nun zu Ihnen komme, wie ist da die Abwicklung“, möchte Rätin Beate Breitkreuz wissen. Eine Kontoeröffnung wäre unbürokratisch in Untermünkheim möglich, erklärt Stein. Das Angebot sei gut, aber sie möchte dieses wegen einer möglichen Wettbewerbsverzerrung nicht im Rathaus haben, stellt Breitkreuz klar. „Das ist aber eine vertraute Umgebung für die Senioren“, gibt der Bankvorstand zu bedenken. „Sind Auszahlungen nicht möglich?“, fragt Gemeinderätin Silke Ekstein. „Doch. Das Geld bringen wir frei Haus“, macht Stein deutlich. Ein Anruf genüge und es werde kostenlos vorbeigebracht. Peter Busch möchte wissen, ob es für Berufstätige ein Angebot zu anderen Uhrzeiten gebe. Der Banker betont, dass er selbst nach Absprache bei den Kunden vor Ort berate. „Wie sieht es mit einem Bankautomaten aus?“, bohrt Busch weiter.

Das Gemeindeoberhaupt fragt: „Wie gehen wir auf das Angebot nun ein?“ Ein bald leerstehendes Ladengeschäft in der Hohenloher Straße 20 biete sich als Beratungsstelle an. „Ich denke, dass wir den Antrag so stellen können, nachdem uns die VR-Bank über Nacht im Stich gelassen hat“, sagt Rainer Wolpert.

Pachtvertrag wird ausgehandelt

„Das Angebot muss erst einmal starten. Ein Geldautomat ist immer ein Kostenfaktor, besonders für eine“, so Stein. Grundsätzlich schließt er ein Gerät jedoch nicht aus. „Das kostenlose Angebot hört sich verlockend an, doch bleibt es dabei?“, fragt Hermann Stapf. Die Bank seiund denke nicht an eine Gebührenerhöhung, sagt Stein. Ob eine Mitgliedschaft nötig sei, möchte Thomas Unfried wissen. „Heute geht es auch ohne. Wir haben derzeit e“, lockt der Vorstand. „Ist die Kontoänderung mit Aufwand verbunden?“, fragt Elke Gruber nach. Dies verneint Stein.

Maschkes Beschlussvorschlag: „Der Bank wird angeboten, Räumlichkeiten anzumieten. Die Verwaltung handelt einen Pachtvertrag aus, dadurch entsteht keine Wettbewerbsverzerrung.“ Alle Räte befürworten den Vorschlag und stimmen zu.