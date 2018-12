Ilshofen Band 10 der „Ochsenbrut“: Bekenntnis zum Nichtgebügelten

Ilshofen / Sebastian Unbehauen

Ach, der Katsche, ach, der Schorsch, ach, die Hanne, ach, der Willi und, ach, der Peter: Aus denen wird nix mehr. Diese Brut ist nicht fürs geregelte Leben mit Wecker und Disziplinarmaßnahmen und Schuhabstreifer gemacht. Bei denen ist der hingerotzte Rock’n’Roll von gestern nie verklungen und die glattgebügelte Helenefischerhaftigkeit von heute nie eingezogen. Die hocken im „Ochsen“ von Mausberg und strapazieren mit ihrer Anschreiberei die Nerven der gutmütigen Wirte Berta und Fritz. Die stolpern durchs Leben, das schon, aber immerhin – um die Abschiedsrede der CDU-Vorsitzenden Merkel einmal an ganz unerwarteter Stelle zu zitieren – „mit Fröhlichkeit im Herzen“.

So in etwa lässt sich die Grundkonstellation der „Ochsenbrut“-Bände beschreiben, die der Hessenauer Musiker und Teilzeitliterat Kurt Rösch seit dem Jahr 2000 immer wieder herausgibt. Mittlerweile ist er, sind wir, bei Heftchen Nummer 10 angekommen, das sich über 33 Seiten erstreckt, „wenngleich sich wenig Spektakuläres in Mausberg ereignet hat“, wie uns Erzähler Peter gleich zu Beginn wissen lässt.

Unaufgeräumte Ordnung

Was soll auch Spektakuläres passieren in Mausberg, diesem fiktiven Ort, der an reale Vorbilder wie Mäusdorf oder Mäusberg schon allein deshalb nicht heranreicht, „weil man sich in Mausberg nur eine Maus leisten kann“, wie Rösch sagt. Immerhin, am Stammtisch oder in den unaufgeräumten Stuben der Brut wird zumindest verbal und vorübergehend – immer bis zur nächsten Flasche Wein, Bier, Likör oder Obstler – ein bisschen Ordnung ins Chaos der Welt gebracht. Im neunten Band von 2017 ging’s beispielsweise um die Flut nach dem 2016er-Mai-Unwetter, heuer sind die Windräder mal kurz Thema.

Je nach Lust und Laune und Inspiration entstehen seine Texte, verrät Rösch. „Normalerweise schreibe ich ja eher Liedzeilen, aber ich habe auch immer den Drang verspürt, mich an Prosa zu versuchen. Da muss man nicht so auf den Rhythmus achten. Das geht bei mir einfach drauf los.“ Und Kurzgeschichten – bei Rösch: „Kurt’s Geschichten“ – „das ist für mich die richtige Dosis“.

Übrigens: der Katsche, der Schorsch, die Hanne, der Willi und der Peter sind nicht einfach Röschs Fantasie entsprungen, sondern springen oder sprangen so oder so ähnlich durch die Hohenloher Lande. Hälftig fließe Erlebtes ein, hälftig Erfundenes, wobei das Erfundene nicht unbedingt das weniger Wahrscheinliche sein müsse, so Rösch: „Manches, was ich erlebt habe, kann man gar nicht schreiben, weil es eh keiner glaubt.“

„Obschdler raus, Bierle raus“

Ob er freilich selbst schon des Nachts – wie die Brut in Band 10 – zum Oukläpferle mit Kumpels, Instrumenten, Durst und Zeilen wie „Obschdler raus, Bierle raus, sunsch gäh mer in a anders Haus“ durchs Dorf gezogen ist, das bleibt der Wahrscheinlichkeitsberechnung des Lesers überlassen.

Ach ja, keine Buchbesprechung ohne Einordnung: „Die Ochsenbrut“, das ist in Zeiten der Selbstoptimierung und Instagram-Poserei von der Gestaltung bis zum Inhalt ein Bekenntnis zum Unperfekten, Nichtgebügelten, Auflinksgedrehten.

Die Seiten hat Rösch selbst in Heimarbeit zusammengebunden, die orthografischen Ungenauigkeiten darf man wohl als unabdingbare Bestandteile eines Gesamtkunstwerks betrachten, es werden so viele Flaschen Wein herumgereicht, dass das Büchlein in unserer gesundheitsbeflissenen Klosterschülergesellschaft eigentlich einen Warnhinweis tragen müsste. Kurzum: Das Heft ist etwas für den anspruchsvollen Hohenloher ohne überkandidelten Anspruch.