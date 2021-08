Das Thema Pünktlichkeit bei der Bahn ist ein Dauerbrenner, auch im Landkreis Schwäbisch Hall und der Region. Erst im Frühjahr hatte das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg dazu eine „positive Zwischenbilanz beim regionalen Bahnverkehr in Baden-Württemberg“ gezogen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ließ sich in einer umfangreichen Pressemitteilung so zitieren: „Mit modernen Zügen hat sich das Angebot deutlich verbesse...