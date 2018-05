Gerabronn Bahnhofstraße kommt doch noch heuer an die Reihe

Gerabronn / Erwin Zoll

Alle zwei Jahre nimmt die Stadt Gerabronn Schlaglöcher, unebene Fahrbahnen und andere Schäden an den Straßen und Feldwegen in großem Stil in Angriff. Für dieses Jahr hat die Verwaltung ein 217 000 Euro teures Arbeitsprogramm vorgelegt, das zum größten Teil vom Bauhof bewältigt werden soll. Lediglich fünf Maßnahmen werden einem Lohnunternehmer übertragen.

Allerdings stehen für die Arbeiten an den Ortsstraßen samt Gehwegen und an den Feldwegen im Haushaltsplan lediglich 190 000 Euro zur Verfügung. Um diese Vorgabe einzuhalten, hat Bürgermeister Christian Mauch vorgeschlagen, zwei Maßnahmen in das kommende Jahr zu verschieben: die Instandsetzung der Judengasse in Dünsbach und der Bahnhofstraße in Gerabronn. Beide Straßen sollen von derselben Baufirma asphaltiert werden und können sinnvollerweise nur gemeinsam erledigt oder geschoben werden. 41 000 Euro wären in diesem Jahr einzusparen, wenn beide Straßen erst 2019 instand gesetzt würden.

Zustimmung erfuhr Mauch von Stadträtin Heidegret Mayer (FWV), die in diesem Zusammenhang auf die angespannte Finanzlage der Kommune hinwies, und von Markus Hofmann (SPD). Dagegen sprach sich Markus Autenrieth (FWV) dafür aus, beide Straßen in diesem Jahr auszubessern. „Wenn wir die Arbeiten verschieben, werden sie eher teurer“, sagte er. Auch Heiko Ehrmann (FWV) und Marcus Nimrichter (CDU) wandten sich dagegen, diese Maßnahme zu schieben.

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat das Straßen- und Wegebauprogramm so beschlossen, wie es die Verwaltung vorgelegt hatte, also einschließlich der Bahnhofstraße und der Judengasse. Heidegret Mayer und Markus Hofmann enthielten sich, ebenso Jutta Meinikheim (FWV). Gegenstimmen gab es nicht.

Die Arbeiten in Dünsbach werden rund 21 000 Euro kosten. für Amlishagen werden 12 000 Euro fällig, und in Michelbach/Heide werden 23 000 Euro ausgegeben. Den Löwenanteil von 127 000 Euro verschlingen die Instandsetzungsarbeiten im Hauptort. Dazu gehören Gehwege in der Bahnhofstraße und in der Otto-Krafft-Straße sowie die Zufahrt zum Lagerlandgelände, aber auch die Außenanlagen um das alte Rathaus.