Wegen der nächtlichen Bauarbeiten an den Gleisanlagen zwischen Murrhardt und Hessental fallen auch in den nächsten Wochen einige Verbindungen aus.

Wer in den vergangenen Tagen sehr spät oder sehr früh mit dem Zug aus dem Landkreis Hall in Richtung Stuttgart wollte, der musste das Auto nehmen, den Bus oder andere Verkehrsmittel nutzen. Der Grund: Zwischen Murrhardt und Hessental wurde an den Gleisanlagen gebaut. Doch es sind nicht die großen Baumaschinen, die die Szene beherrschen, Handarbeit – unterstützt von Baggern – ist gefragt. In den zurückliegenden Tagen wurden an verschiedenen Stellen einzelne Schwellen getauscht. Das sind in der Regel Holzschwellen, die aus Eichen- oder Buchenholz bestehen. Diese sind mit einem Imprägnieröl getränkt, um sie gegen Pilz- und Insektenbefall widerstandsfähig zu machen – die Imprägnierung sorgt auch für das typische dunkle Aussehen der Schwellen. Doch trotz des Einsatzes von Chemie ist die Lebensdauer von Holzschwellen auf etwa 35 Jahre begrenzt. Dann müssen sie getauscht werden.

Die bei Ottendorf verbauten Stahlschwellen haben eine „Lebensdauer“ von bis zu 100 Jahren. In dem kurvenreichen Abschnitt zwischen Hessental und Wilhelmsglück stellt sich ein anderes Problem: Durch die immer höher werdenden Kurvengeschwindigkeiten wird das Gleis nach außen gedrückt. Dabei kann es aus der gewünschten Lage kommen.

Um dies zu verhindern, wurde in den vergangenen Nächten an jeder sechsten Schwelle von unten eine querstehende Stahlplatte mit einer Größe etwa 20 auf 50 Zentimeter befestigt, die das seitliche Verrutschen des Gleises verhindern soll. Rund 300 Platten wurden in den vergangenen Tagen verlegt. In einem zweiten Durchgang, der noch in diesem Jahr erfolgen soll, wird dann wieder jede sechste Schwelle eine solche Platte erhalten, sodass am Ende unter jeder dritten Schwelle ein solcher Stabilisator hängt. Durch diese wechselnde Bauweise wird gewährleistet, dass das Gleis dennoch stabil liegt und tagsüber die Züge rollen können, wenn auch etwas langsamer. Zum Abschluss der Arbeiten in dieser Woche bringt eine sogenannte Stopfmaschine das Gleis wieder in Form und verdichtet den Schotter unter den Schwellen. Dann geht’s wieder ohne Tempolimit.

Info Die nächsten Bauarbeiten auf der Murrbahn sind in der Nacht vom 1. auf den 2. April sowie vom 12. auf den 13. Mai angesetzt.

