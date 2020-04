„Wir sind selbst sprachlos, aber wir können aufgrund eines positiven Corona-Falles im Mitarbeiterteam unsere Bäckerei bis zum 31. März schließen“, gibt Bäckermeister Ingmar Krimmer am 19. März auf seiner Facebookseite bekannt. Mit etlichen Sicherheitsvorkehrungen hat der Untermünkheimer vergangene Woche seinen Betrieb wieder hochgefahren. „Auf der Theke wurde ein Spuckschutz installiert“, beginnt Krimmer aufzuzählen. Darüber hinaus weisen Schilder darauf hin, dass nur maximal drei Personen die Bäckerei gleichzeitig betreten dürfen. „Unsere Kunden kommen nun über die Eingangstüre in den Verkaufsraum und gehen hinten über das geschlossene Café wieder hinaus“, erklärt der Bäckermeister.

„Wir haben uns in den Tagen der Quarantäne viele Gedanken gemacht, wie wir am besten weitermachen“, sagt Krimmer. Damit die Bäckerei im Falle einer neuen Infizierung weiterhin geöffnet bleiben kann, hat er jeweils das Verkaufs- und das Backteam geteilt. „Die Teams begegnen sich nicht. Wenn etwas passiert, kann immer noch eines da sein“, so der Bäckermeister. Einige Produkte wurden deshalb vorübergehend aus dem Sortiment genommen, nicht jedoch die Klassiker.

Der Betrieb ist durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgesichert. Doch: „Im Januar hatten wir zweieinhalb Wochen zu wegen der Inbetriebnahme eines neuen Backofens“, erzählt der Inhaber. Daher hätten ihn diese zwölf Tage finanziell besonders getroffen.

Seit einigen Tagen hat die Bäckerei nun wieder geöffnet. Es ist weniger Kundschaft da, ist Krimmer aufgefallen. Am Umsatz sei das jedoch nicht „massiv“ bemerkbar. „Ich gehe davon aus, dass sich die Leute gegenseitig etwas mitbringen.“ Der Bäckermeister wünscht sich bald ein bisschen Normalität zurück. „Ich befürchte jedoch, dass das Juni wird.“

Arztpraxis in Untermünkheim betroffen

Das Kirchenkonzert in Kupferzell-Eschental könnte der Auslöser gewesen sein, dass zwei Mitarbeiter der Gemeinschaftspraxis Kirschbaum, Seibert und Feil vom Coronavirus infiziert wurden, meint Anja Feil, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Zu einer Fallhäufung positiv getesteter Personen kam es nach dieser Veranstaltung am 1. März – vor allem in Kupferzell. Das Haller Gesundheitsamt schloss die Gemeinschaftspraxis bis 29. März. Die drei Ärzte standen ihren Patienten in den 14 Tagen der Quarantäne telefonisch zur Verfügung. Seit vergangenem Montag sind die Räume für Kranke wieder geöffnet. „Als Folgen der gehäuften Corona-Infektionen haben wir unsere Praxisabläufe tiefgreifend geändert“, informiert Anja Feil.

Insbesondere werde versucht, direkte Kontakte zu ­vermeiden. Einen Zugang zur ­Praxis ­erhalten nur Patienten, die sich telefonisch angemeldet haben. Ausnahmen seien in dringenden Notfällen über die Praxis­klingel möglich. Jeden Tag werde eine telefonische Sprechstunde angeboten. „Alle Anliegen, die keinen persönlichen Arztkontakt benötigen, können darüber erfolgen“, so die Allgemeinmedizinerin. Als Beispiel nennt sie leichte Infekte, Beratung, Krankmeldungen oder Auszahlungsscheine. „Wir bieten nach telefonischer Anmeldung eine getrennte Sprechstunde für sicher nichtinfektiöse Patienten an“, so Anja Feil weiter. Patienten mit Symptomen wie erhöhte Temperatur, Schnupfen, Halsweh, mit Atemproblemen, Husten und Durchfall würden indes ausschließlich in einer speziellen Infektsprechstunde am Nachmittag behandelt. Der Zugang in die Praxis erfolge hier über die Terrasse direkt in ein dafür vorgesehenes Sprechzimmer.

„Das Wartezimmer soll weit­gehend leer bleiben“, so die Ärztin. Es werde versucht, Wartezeiten über die vorherige telefonische Terminvergabe gering zu halten. Wie bei Wiederholungsrezepten, Überweisungen und Bescheinigungen vorzugehen ist, kann unter www.gemeinschaftspraxis-untermuenkheim.de abgefragt werden. „Unser Hauptziel ist es derzeit, chronisch Kranke besonders zu schützen“, betont Anja Feil.