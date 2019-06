Ärzte aus dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim stehen wieder auf der aktuellen Liste von Focus.

Einmal im Jahr veröffentlicht das Magazin Focus eine Liste mit den in ihrem Fachbereich führenden Ärzten in Deutschland. Auch drei Chefärzte aus dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim stehen wieder auf der Liste: Prof. Dr. Christoph Eingartner (Hüftchirurgie, Kniechirurgie), Dr. Ulrich Schlembach (Risikogeburt und Pränataldiagnostik) und Prof. Dr. Christoph F. Dietrich (Gastroskopie). Wichtigste Kriterien sind laut Focus die Einschätzung durch Fachkollegen und die Empfehlungen von Patienten.

