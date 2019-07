Das Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim gehört zu den Top-25-Prozent Kliniken in Deutschland.

Das Krankenhaus Tauberbischofsheim und das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gehören in ihrer jeweiligen Größenkategorie zu den „Top-25-Prozent“ aller Kliniken in Deutschland. Das hat die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ des FAZ-Instituts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ermittelt. Die Studie wertet dafür die aktuell vorliegenden Qualitätsberichte aus dem Jahr 2017 aus, die jedes Krankenhaus mit einem staatlichen Versorgungsauftrag jährlich vorlegen muss. Daneben fließen Patientenrückmeldungen aus Bewertungsportalen und Patientenbefragungen von Krankenkassen in das Ranking ein.

Medizin Focus-Magazin empfiehlt drei Chefärzte aus Bad Mergentheim Ärzte aus dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim stehen wieder auf der aktuellen Liste von Focus.

„Wir freuen uns sehr über die positiven Bewertungen und die guten Platzierungen. Das bestätigt die hohe Qualität der medizinisch-pflegerischen Versorgung beider Häuser“, betont der Kaufmännische Direktor der beiden Krankenhäuser, Michael Schuler. In der Kategorie von Krankenhäusern mit einer Bettenzahl von 150 bis 300 Betten erreichte Tauberbischofsheim bundesweit Platz 116. Das Caritas-Krankenhaus belegt in der Kategorie der Kliniken mit 300 bis 500 Betten bundesweit Rang 66.

