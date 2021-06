Viele Menschen sehnen sich derzeit nach einem Stück Normalität. Die sinkenden Sieben-Tage-Inzidenzen ermöglichen nun die ersten Freiräume. Dazu zählen auch Besuche in Freibädern und an Badeseen. Im Landkreis Schwäbisch Hall ist es an fast allen Badeorten wieder möglich, ins kühle Nass einzu...