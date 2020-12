Eine reiche Bescherung gibt es dieses Weihnachten in vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg nicht: Aufgrund der Corona-Verordnung mussten vielerorts die traditionellen Weihnachtsmärkte komplett abgesagt werden. Nicht so in Bad Mergentheim: Hier bleibt die Stadtverwaltung auf Weihnachtskurs - wenn auch mit Veränderungen.

„Gerade jetzt gilt es, ein Zeichen zu setzen, um den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen“, meint Oberbürgermeister Udo Glatthaar in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto „Bad Mergentheim ist Weihnachtsfreude“ wurde einiges vorbereitet, um das vorweihnachtliche Bummeln in der Innenstadt zum Erlebnis zu machen.

So stehen die knapp 20 Weihnachtsmarkthütten als einzelne Verkaufsstellen in der gesamten Innenstadt verteilt vor den Geschäften - auch um Menschenansammlungen zu vermeiden. Geöffnet sind die Hütten täglich (außer sonntags) von Donnerstag, 3. Dezember, bis einschließlich Samstag, 19. Dezember.

Gänsmarkt wird zudem noch von einer winterlichen Variante der „Umbrella Street“ ergänzt: Weiße Schirme, die von Hunderten kleinen Lichtern erleuchtet werden, strahlen herab auf den Platz. Weiterhin sind in diversen Schaufenstern quer durch die Innenstadt die witzigen Werke des „Weihnachtsmarkt“ in Schwäbisch Hall 2020 Corona: So soll beim Haller Adventsplätzle Weihnachtsstimmung aufkommen Schwäbisch Hall Das passende Ambiente entsteht beispielsweise durch geschmückte Altstadtfassaden und mit Zweigen überspannten Straßen. Der neu und unter anderem mit Weihnachtsbäumen gestaltetewird zudem noch von einer winterlichen Variante der „Umbrella Street“ ergänzt: Weiße Schirme, die von Hunderten kleinen Lichtern erleuchtet werden, strahlen herab auf den Platz. Weiterhin sind in diversen Schaufenstern quer durch die Innenstadt die witzigen Werke des Cartoonisten „Tetsche“ zu finden, die dem Spaziergang eine humorvolle Note verleihen.

Auch Aktionen im Bereich Mobilität sollen nach Bad Mergentheim locken: So wird die kostenlose Parkzeit in den Parkhäusern Altstadt/Schloss sowie Bahnhof an allen Adventssamstagen von einer auf zwei Stunden erhöht. Das Parkhaus Altstadt/Schloss liegt im Zentrum und direkt an der Fußgängerzone. Wer im Parkhaus Bahnhof parkt, erreicht die verschiedenen Einkaufsbereiche auf kurzen Wegen.

Adventssamstagen gratis und befördert Fahrgäste alle 30 bis 60 Minuten von den Bereichen der Kernstadt, von Löffelstelzen und Neunkirchen sowie von Igersheim aus in die Innenstadt und zurück. Außerdem fährt der Stadtbus an dengratis und befördert Fahrgäste alle 30 bis 60 Minuten von den Bereichen der Kernstadt, von Löffelstelzen und Neunkirchen sowie von Igersheim aus in die Innenstadt und zurück.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar vertraut laut Pressemitteilung darauf, dass die Besucher sich an die bestehenden Corona-Regeln halten und das Angebot zu schätzen wissen werden.