Eine Schlange auf einem Baugerüst hat am Montag in Backnang für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Bauarbeiter am Montag gegen 11.45 Uhr auf einem Baugerüst in der Aspacher Straße in Backnang eine rot-weiß gemusterte Schlange. Er zog sich zurück und alarmierte die Polizei.

Vor Ort konnte ein fachkundiger Polizist aber schnell Entwarnung geben: Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Königsnatter. Die Schlange ist eigentlich in Nord- und Mittelamerika beheimatet - die Polizei geht davon aus, dass sie ausgesetzt wurde oder ausgebüxt ist.

Die Polizeistreife brachte die Schlange in die Stuttgarter Wilhelma, wo sie von einer Ärztin untersucht und aufgenommen wurde.

