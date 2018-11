Unfall B 14 ist über Stunden gesperrt

Norbert Acker

Die B 14 zwischen der Roten Steige und Bubenorbis musste am frühen Montagabend für Stunden gesperrt werden. Zuvor ist es zu einem schweren Unfall unter Beteiligung von drei Pkw und zwei Lkw gekommen. Dabei sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Die ermittelnden Beamten der Verkehrspolizeidirektion Kirchberg konnten sich vor Ort noch nicht auf einen genauen Hergang festlegen. Sie gehen aber davon aus, dass der Fahrer eines weißen Mitsubishi-Kleinwagens, der in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war, kurz nach Beginn des Waldstücks versucht hat, einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei haben sich die beiden Fahrzeuge wohl gestreift. Der Kleinwagen hat das Überholen wegen Gegenverkehr abgebrochen und sich dann beim Wiedereinfädeln überschlagen. Der Wagen kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Im weiteren Verlauf sind ein aus Richtung Mainhardt kommender Golf, der zuvor einen hinter dem Mitsubishi fahrenden Siebentonner touchiert hat, mit einem von der Roten Steige kommenden Seat kollidiert.

Bergung wird ausgeleuchtet

Die gegen 16.43 Uhr alarmierte Feuerwehr Michelfeld war Minuten später vor Ort. Ersthelfer hatten derweil schon zwei der Unfallbeteiligten schwer verletzt aus ihren Fahrzeugwracks befreien können. Beide sind mit Rettungsfahrzeugen ins Haller Diakonie-Klinikum gebracht worden. „Wir sind jetzt noch hier, um die Bergung der Fahrzeuge auszuleuchten“, sagte Michelfelds Feuerwehrkommandant Christoph Knirsch. Er hatte auch seinen Mainhardter Kollegen Bernd Schanzenbach alarmiert, der ebenfalls zu Einsatzstelle gekommen war. Obwohl die Unfallstelle noch auf Mainhardter Gemarkung liegt, musste die Mainhardter Wehr nicht ausrücken. Die Michelfelder waren mit vier Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Zur Bergung sind schwere Spezialfahrzeuge angefordert worden.

Erheblicher Umleitungsverkehr

Über Alter und Herkunft der am Unfall beteiligten Personen sowie über die entstandenen Sachschäden konnte die Polizei bis Redaktionsschluss noch keine Angaben machen. Durch die Sperrung des Teilstücks der Bundesstraße ist es bei Dunkelheit und Regen zu einem erheblichen Umleitungsverkehr auf den kurvigen und schmalen Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen zwischen Michelfeld und Mainhardt gekommen – nicht nur auf der Roten Steige staute sich der Verkehr. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer mussten viel Geduld mitbringen. Das mussten aber auch die Michelfelder Feuerwehrmänner, die zahllosen Autofahren an den Sperrungen erklären mussten, dass es nicht weitergeht. Insassen eines Busses aus Hall in Richtung Mainhardt, der oberhalb der Roten Steige stoppen musste, haben hingegen aus der Not eine Tugend gemacht und sind einfach zu Fuß über die gesperrte Bundesstraße gegangen.