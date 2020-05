Musik, Theater und Gottesdienste sind auch in Zeiten von Corona in Gemeinschaft möglich. Dort startet am 8. Mai ein „Autotheater“. Es ersetzt das Autokino, das jäh schließen musste. Der Betreiber, Lightning Veranstaltungstechnik, hat die neue Idee entwickelt. „Autokino kann ja jetzt jeder“, schreibt Firmeninhaber André Beetz in einer Nachricht an swp.de. Er will auf seinem Gelände „für das richtige Kulturlevel in Zeiten der Coronakrise sorgen“.

Das Autotheater sei demnach auch am 3. Mai schon eingeweiht worden, mit zwei „Autogottesdiensten“ der Weikersheimer evangelischen Dekanin, Renate Meixner, und des Niederstettener Pfarrers Roland Silzle. Für den Mai ist schon ein Programm aufgestellt.

Wo kann ich und wie viele Tickets muss ich kaufen?

Tickets können ausschließlich auf der Webseite des Betreibers gekauft werden. In unserer Auflistung des Programms haben wir die jeweiligen Seiten verlinkt. Pro Auto muss ein Ticket gekauft werden.

Laut Betreiber verzichten Künstler, Agenturen und Techniklieferanten auf die regulären Gagen. Demnach werde der tägliche Umsatz in gleichen Teilen aufgeteilt.

Storniert werden können die Tickets bis zu vier Stunden vor dem Einlass.

Programm im Autotheater Niederstetten von 8. Mai bis 29. Mai 2020

Für den Mai ist ein Programm schon in weiten Teilen geplant. Für die ersten Veranstaltungen ist der Ticketverkauf schon gestartet. Die Uhrzeiten sind die Zeiten für die Einfahrt auf das Gelände.

Freitag, 8. Mai, 20 Uhr und 21.45 Uhr (je 60 Minuten Dauer)

Bauchredner – Sebastian Reich & Amanda: Best of

30 Euro – 20 Uhr | 30 Euro – 21.45 Uhr

Samstag, 9. Mai, 20 Uhr und 21.45 Uhr (je 60 Minuten)

Bauchredner – Sebastian Reich & Amanda: Best of

30 Euro – 20 Uhr | 30 Euro – 21.45 Uhr

Sonntag, 10. Mai, 20 Uhr (90 Minuten)

Konzert – Die Rossinis: „Die schönsten Songs zum Muttertag – That’s amore“

27 Euro – 20 Uhr

Freitag, 15. Mai, 20 Uhr und 21.45 Uhr (je 60 Minuten)

Musik – Christoph Maul und Martin Rohn: Mixed Show

26 Euro – 20 Uhr | 26 Euro – 21.45 Uhr

Samstag, 16. Mai, 20 Uhr (60 Minuten)

Zauberer – Zaubershow mit Mr. Flo: Das Abendprogramm für Kids

24 Euro – 20 Uhr

Samstag, 16. Mai, 21.45 Uhr (120 Minuten)

Musik – DJ Domair: Die absolut erste Carparty im Main-Tauber-Kreis

24 Euro – 21.45 Uhr

Von einigen der Künstler kann es weitere Vorstellungen im Mai geben. Außerdem sind angekündigt:

FrauAndrea (Comedy)

Naim Jerome Antoine Sabini (Comedy)

Wie läuft der Theater-Abend ab?

Voraussetzung für die Einfahrt ist die Kartennummer, die mit der Kaufbestätigung per Mail verschickt wird.

Sei pünktlich vor der angegebenen Uhrzeit am Theater.

An der Kasse wird die Kartennummer abgefragt und die Tontechnik ausgehändigt.

Ein Einweiser holt dich an der Haltelinie ab und weist dir einen Platz zu. Wenn du neben einem bestimmten Auto stehen willst, müsst ihr hintereinander einfahren und den Einweiser informieren.

Die ersten Autos parken vorne - SUV und Busse stehen an der Seite oder hinten.

Eine Ausfahrt während der Vorstellung ist nicht möglich.

Wie höre ich den Ton im Autotheater?

Bei der Einfahrt ins Theater erhält jedes Auto einen Empfänger und einen Lautsprecher. Ein Radio oder andere Technik sei nicht notwendig, heißt es auf der Webseite des Betreibers.

Essen, Trinken, Klo im Autotheater – und woran muss man denken?

Getränke und Snacks können per Whatsapp oder SMS bestellt werden. Auch selbst mitgebrachtes Essen darf verzehrt werden. Das Klo ist mit hygienischer Sensortechnik ausgestattet – und darf nur einzeln betreten werden.

Denkt daran, Decken mitzunehmen. Der Veranstalter wünscht ausdrücklich, dass die Autos nicht laufen während der Vorstellung. Kinder sollten vorne sitzen, Erwachsene hinten. Für die Kleinen gibt der Veranstalter einen „Insider-Tipp“: Kissen mitnehmen! Damit können sie höher sitzen.

Es gibt einen Raucherbereich, in dem sich drei Leute aufhalten dürfen

Autotheater Niederstetten – Adresse und wann soll ich kommen?

In einem Autotheater geht es anders zu als in einem normalen. Da kann man sich nicht einfach vor den anderen in der Reihe durchquetschen um zu seinen Sitzen zu kommen. Deswegen bitten die Veranstalter darum, früh anzureisen. Das Publikum soll pünktlich zur Einfahrtszeit kommen.

Die Adresse des Autotheaters ist Hohe Buche 8, 97996 Niederstetten:

Wie viele Leute dürfen im Auto sitzen?

Auch für die Autotheater-Besucher gilt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das bedeutet generell: Nur Familien oder Menschen aus dem selben Haushalt in Gruppen dürfen gemeinsam in einem Auto sitzen. Ansonsten dürfen höchstens zwei Menschen das Programm zusammen ansehen.