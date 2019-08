Allen Klimadiskussionen zum Trotz gehören die SUV zu den meistverkauften Fahrzeugen mit weit höheren Zuwachsraten als die Kompaktklasse. Die Region spiegelt den bundesweiten Trend wider.

Die Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes für das erste Halbjahr belegen einen Trend, der sich im Juli sogar noch verschärft: Im Kopf-an-Kopf-Rennen der neu zugelassenen Fahrzeuge sind die SUV gerade dabei, das traditionell stärkste Segment – die Kompaktklasse – zu verdrängen. Im Juli lagen beide Segmente bundesweit mit einem Anteil von 20 Prozent gleichauf, wobei die Kompaktklasse erneut einen Rückgang (minus 1,6 Prozent) und die SUV ein Plus von 15,6 Prozent verzeichnen konnten.

Die Zulassungen im Bereich der alternativen Antriebe listen im Juli zwar hohe Zuwachsraten auf – bei E-Fahrzeugen ein Plus von 136,1 Prozent und bei Hybridantrieben von 59 Prozent, ihr Anteil an den Neuzulassungen ist aber mit 1,8 Prozent (E-Fahrzeuge) und 6,5 Prozent (Hybride) immer noch bescheiden.

Die Tatsachen stehen im krassen Gegensatz zu den klimapolitischen Zielen. Die CO 2 -Emissionen aller neu zugelassenen Pkw lagen im ersten Halbjahr im Durchschnitt bei 157,7 Gramm pro Kilometer und stiegen im Juli sogar auf 158,2. Von den Zielen, die Werte bis 2021 auf 95 Gramm je Kilometer zu senken, ist man noch weit entfernt, zumal dieser Wert bis 2030 noch einmal um 37,5 Prozent sinken soll.

Auch in der Region kaufen die Kunden am liebsten einen SUV. Der Zeitungsdienst Südwest (ZdS) hat die Daten des Kraftfahrt-­Bundes­amtes ausgewertet und ein SUV-Ranking unter 400 deutschen Städten und Kreisen erstellt. Danach liegt der Landkreis Heilbronn auf Platz 26, der Landkreis Schwäbisch Hall auf Platz 123, der Hohenlohekreis auf Platz 152 und der Main-Tauber-Kreis auf Platz 184. Spitzenreiter der Tabelle ist der Kreis Miesbach in Bayern, Schlusslicht die Stadt Herne in Nordrhein-Westfalen.

Einhelliger Tenor

Die Liebe zum SUV ist größer als die Angst vor steuerlichen Repressalien, die im Zuge der Klimadiskussionen in der Luft hängen. Das spiegeln auch die Erfahrungen der Autohäuser in der Region wider. In den Häusern der Koch- (VW, Audi, Škoda und Seat) wie auch der Widmann-­Gruppe (Mercedes) liegt der Anteil der verkauften SUV mit 20 Prozent im bundesdeutschen Schnitt. Auch in den Sing-­Häusern (Hyundai, Mazda) bilden die SUV das umsatzstärkste Segment. Thilo Hintermaier, Geschäftsführer bei Meiser (Opel, Škoda), schätzt den Anteil sogar noch höher, auf rund 25 Prozent. Als Argumente werden von allen Seiten neben einem bequemeren Einstieg die hohe Sicherheit und die gute Rundumsicht genannt. Das Argument des CO 2 -Ausstoßes hingegen spiele in den Kundengesprächen kaum eine Rolle und werde nur vereinzelt nachgefragt, so der einhellige Tenor. Auch der Diesel habe verlorenes Terrain zurückerobert: „Aufgrund seiner Effizienz und des hohen Drehmoments ist der Diesel bei SUV-Kunden sehr beliebt. Die Diskussion um das Thema Dieselmotoren hat sich gelegt und mittlerweile keine Auswirkungen auf die Nachfrage nach Fahrzeugen mehr“, sagt Dennis Erhardt, Marketingleiter der Firmengruppe Widmann. Vielfahrer würden immer noch fast ausschließlich zum Diesel greifen, bestätigen auch die geschäftsführenden Brüder der Koch-Gruppe, Stefan und Lutz Härterich. „Bei den großen SUV wie Audi Q7 und Q8 und dem VW Touareg überwiegt der Dieselanteil, allein schon aufgrund der höheren Effizienz. Im kleinen Segment werden hingegen eher Benzinmotoren nachgefragt. Im mittleren Segment hängt es von der individuellen jährlichen Gesamtfahrleistung ab, welche Antriebsart gewählt wird“, sagt Stefan Härterich.

Alternativen sind im Kommen

Der Verbrauch spiele bei den Großkunden die entscheidende Rolle, weiß auch Meiser-Geschäftsführer Hintermaier. Aus den Häusern Koch, Widmann, Sing und Meiser wird allerdings auch ein steigender Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben bestätigt. Dabei findet es Stefan Härterich schade, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nur der Elektroantrieb als alternativer Antrieb gesehen wird: „Erdgasfahrzeuge stellen seit Jahren eine umweltfreundliche Variante des Autofahrens dar, sind jedoch weder von Politik und Presse noch von den Herstellern selbst in den öffentlichen Fokus gerückt worden.“ Das spiegeln auch die Zulassungszahlen wider, die im letzten Halbjahr um 55,6 Prozent rückläufig waren. Seit den Verkaufsfreigaben der neuesten Hybrid-Generationen in C- und E-Klasse würden auch bei Mercedes die Verkaufszahlen im alternativen Bereich steigen, bestätigt Dennis Erhardt. Positiven Einfluss habe hier insbesondere die Einführung der 0,5-Prozent-­Versteuerung gehabt.

