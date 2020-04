Was für ein Service in Niederstetten! Im neu eingerichteten Autokino könnt ihr auch in Corona-Zeiten Filme auf der Leinwand anschauen. Das Kino ist nur vorübergehend in der Hohen Buche 8 in Niederstetten (Karte weiter unten) eingerichtet. Bis zum 8. Mai sollen „fast täglich“ Filme laufen. „Da wir keinen Eintritt erheben können, bitten wir Euch um die Entrichtung einer Leihgebühr für die Tontechnik“, schreibt die Stadt auf ihrer Webseite.

Damit reiht sich Niederstetten in die Reihe der Städte ein, die in Deutschland auch während der Corona-Pandemie ein Kulturprogramm bieten.

Welche Filme laufen? Das Programm von Mittwoch, 15. April, bis Samstag, 18. April

Zwar heißt es dort auch, dass nicht mit den Filmtiteln geworben werden darf und das Autokino deswegen eine Überraschungskiste sei. Aber der Partner, der die Veranstaltungstechnik liefert, umschreibt die Filme auf seiner Webseite, auf der auch die Tickets online gekauft werden müssen.

Am Abend laufen zuerst Kinderfilme, an den Tagen des Wochenendes später welche für Jugendliche und Erwachsene. Wir haben mal ein paar Trailer herausgesucht, die zu den Beschreibungen passen:

Mittwoch, 15. April, 20.30 Uhr

„Ein weiblicher Hase muss einen Fall lösen.“

FSK 0 Jahre, 9 Euro, Einfahrt um 20 Uhr

Donnerstag, 16. April, 20.30 Uhr

„Paris, Ratten und eine der besten Küchen“

FSK 0 Jahre, 9 Euro, Einfahrt um 20 Uhr, Einfahrt um 20 Uhr

Freitag, 17. April, 20.15 Uhr

„Ein Straßenjunge, eine Prinzessin und der Dschinni Will Smith“

FSK 6 Jahre, 12 Euro, Einfahrt um 19.45 Uhr

Freitag, 17. April, 22.30 Uhr

„Der Replikanten-Jäger LAPD-Officer K macht sich auf die Suche nach seinem Vorgänger.“

FSK 12 Jahre, 12 Euro, Einfahrt um 22.20 Uhr

Samstag, 18. April, 20.15 Uhr

„Ein mutiges Mädchen, das los segelt zu einer kühnen Mission.“

FSK 0 Jahre, 12 Euro, Einfahrt um 19.45 Uhr

Samstag, 18. April, 22.15 Uhr

„TV-Stars und Stuntmänner müssen sich neu zurecht finden.“

FSK 12 Jahre, 12 Euro, Einfahrt um 22.00 Uhr

Tickets für das Autokino Niederstetten kaufen

Die Tickets müssen auf der Webseite des Technikverleihers „Lightning – Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik“ gekauft werden. Auf der Webseite heißt es, dass 40 Autos einfahren dürfen.

Essen, Trinken, Klo im Autokino – und woran muss man denken?

Getränke und Snacks können per Whatsapp bestellt werden. Das Klo ist mit Sensortechnik ausgestattet – und darf nur einzeln betreten werden.

Denkt daran, Decken mitzunehmen. Der Veranstalter wünscht ausdrücklich, dass die Autos nicht laufen während der Vorstellung. Kinder sollten vorne sitzen, Erwachsene hinten. Für die Kleinen gibt der Veranstalter einen „Insider-Tipp“: Kissen mitnehmen! Dann sitzen sie erhöht.

Autokino Niederstetten – Adresse und wann soll ich kommen?

In einem Autokino geht es anders zu als in einem normalen. Da kann man sich nicht einfach vor den anderen in der Reihe durchquetschen um zu seinen Sitzen zu kommen. Deswegen bitten die Veranstalter darum, früh anzureisen. Das Publikum soll pünktlich zur Einfahrtszeit kommen. Die ersten Autos parken vorne - SUV und Busse stehen an der Seite oder ab Reihe 3.

Die Adresse des Autokinos ist Hohe Buche 8, 97996 Niederstetten:





Wie viele Leute dürfen im Auto sitzen?

Auch für die Autokino-Besucher gilt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das bedeutet generell: Nur Familien oder Menschen aus dem selben Haushalt in Gruppen in einem Auto sitzen. Ansonsten dürfen nur zwei Menschen den Film gemeinsam sehen.