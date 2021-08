Nach einem gefährlichen Fahrmanöver hat die Polizei auf der A6 einen Lkw-Fahrer in Haft genommen. Wie die Ermittler mitteilen, hatten Zeugen am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen auffällig fahrenden Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen in Fahrtrichtung Nürnberg gemeldet. Eine Streife der Verkehrspolizei Kirchberg/ Jagst stellte sich mit eingeschaltetem Sondersignal an die Ausfahrt des Parkplatzes Bronnholzheim-Süd, um dort den LKW aufzu...