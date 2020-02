Warum werden in Crailsheim jedes Jahr mehr Dieselautos zugelassen als in Hall? Rainer Biedermann, Obermeister der Kfz-Innung Hohenlohe-Franken, hat darauf keine schlüssige Erklärung. Auch Lutz Härterich vom Haller Autohaus Koch, das Autos aller VW-Marken vertreibt, tut sich schwer, einen Grund für die Unterschiede zu nennen. Tatsache ist, dass im zurückliegenden Jahr in der Crailsheimer Zulassungsstelle des Landkreises Schwäbisch Hall 36 Prozent der neu angemeldeten Pkw von Dieselmotoren angetrieben wurden. In Hall beträgt der Anteil 32 Prozent.

Die Diskrepanz lässt sich auch über die zurückliegenden Jahre feststellen. 2016 beispielsweise waren die in Crailsheim zugelassenen Autos zu 57 Prozent mit Dieselmotoren ausgerüstet, in Hall waren es 42 von 100 Fahrzeugen.

Lutz Härterich vermutet, dass es in Crailsheim mehr Unternehmen gibt, die bei ihren Fahrzeugflotten auf den Diesel setzen. Rainer Biedermann denkt zunächst an eine mögliche Erklärung, wonach in ländlich geprägten Regionen traditionell eher Diesel gefahren wird, verwirft diesen Gedanken jedoch wieder. „Hall ist schließlich genauso ländlich geprägt wie Crailsheim“, erkennt der Obermeister, der im Teilort Gailenkirchen zu Hause ist.

Bei E-Mobilität gibt es ein Stadt-Land-Gefälle

Ein Stadt-Land-Gefälle vermuten die beiden Auto-Fachleute eher hinsichtlich der E-Mobilität. In Städten gebe es mehr Möglichkeiten, die Batterien an Autos mit Elektromotor zu laden als auf dem Land. „Die E-Mobilität wächst nicht so schnell, wie sich die Politik das wünscht. Das liegt nicht an den Fahrzeugen. Die stehen zur Verfügung. Aber wer größere Strecken zu fahren hat, hat nicht verlässlich genug die Möglichkeit, sein Fahrzeug in akzeptabler Zeit wieder aufzuladen“, erkennt Rainer Biedermann. In dieser Hinsicht hätten Autos, die mit Benzin, Diesel und Gas angetrieben werden, klare Vorteile.

Dennoch steigt die Zahl der im Landkreis Schwäbisch Hall zugelassenen Pkw mit Elektroantrieb. In den Jahren 2016 und 2017 wurde kein reines E-Auto zugelassen. 2018 waren es 21, im vergangenen Jahr schon 104 – also fünfmal soviel. Die Dynamik ist in diesem Bereich groß, die absoluten Zahlen dagegen sind überschaubar. Gerade einmal 2 von 100 aller im zurückliegenden Jahr neu zugelassenen Autos im Landkreis werden von Elektromotoren angetrieben.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Hybrid-Fahrzeugen – Autos, die sowohl einen Verbrenner als auch einen Elektromotor haben: 2016 waren es in dieser Kategorie 37 Neuzulassungen im Landkreis, im Jahr darauf 60, 2018 schon 70 und 2019 dann 90 Fahrzeuge. Das entspricht 1,8 Prozent der Neuzulassungen.

60

Prozent der 2019 neu zugelassenen Pkw in Deutschland haben einen Benzin-Motor. 32,3 Prozent entfallen auf Diesel, 1,8 Prozent sind ausschließlich elektrisch angetrieben.