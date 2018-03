Bildung Aus zwei werden drei Dimensionen

Rot am See / Luca Schmidt

Der 3-D-Druck ist eine Technologie, die unsere Gegenwart mitgestaltet. Egal, ob Brennkammern für Raketentriebwerke, Waffen oder ganze Häuser: Alles ist möglich. Die Gemeinschaftsschule Rot am See hat seit diesem Schuljahr einen eigenen 3-D-Drucker.

Bisher haben die Schüler mit einer CAD-Fräse gearbeitet. „Hier konnten sie am PC programmieren und beispielsweise Rechtecke, Kreise und Schriften herausfräsen“, sagt Lehrer Peter Rac. Der 3-D-Drucker ist ein echter Fortschritt.

Der Schüler Nico Eberlein erklärt die Funktionsweise des „Inventor II Flashforge“, so heißt der Drucker. „Zunächst muss man mit einem Computer-Programm entwerfen, was man später ausdrucken möchte.“ Wenn der Druckauftrag abgesendet wird, kann man, wie beim normalen Drucker auch, verschiedene Dinge auswählen, wie beispielsweise das Material, das verwendet werden soll. Nach dem Absenden erhält man Daten darüber, wie lange es dauern wird, wie hoch der Verbrauch an Material ist und wie viel das Objekt am Ende wiegt.

Innenräume wie Bienennest

Apropos Gewicht: Die Figuren aus dem Drucker sind alle deutlich leichter, als sie aussehen, und das liegt nicht nur am Material: Die Innenräume sind nicht komplett ausgefüllt, sondern bestehen aus einem bienenwabenähnlichen Gerüst – das spart Gewicht, Zeit und Material.

Das Material, das zum Druck verwendet wird, heißt Polylactid, kurz PLA, und besteht aus chemisch aneinandergebundenen Milchsäuremolekülen. Als dünner Schlauch wird es in den Druckkopf gegeben und dort auf 220 Grad Celsius erhitzt, damit es schmilzt. Schicht um Schicht entsteht nun die gewünschte Figur.

Nico Eberlein fasziniert die Möglichkeit, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. „Da kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen“, sagt er. Auch in seiner Freizeit investiert Eberlein Zeit in den 3-D-Druck: Er arbeitet aktuell an einer Anime-Figur und hat bereits eine Spielzeug-Lokomotive entworfen – natürlich voll funktionsfähig.

Dabei ist der Drucker, ganz im Sinne der Gemeinschaftsschule, vielseitig. „Er kann nicht nur für technische Fächer, sondern auch für Kunst oder Informatik verwendet werden“, sagt Lehrer Peter Rac. Außerdem könne man das Gerät mit elf Kilogramm Gewicht mühelos hin- und hertransportieren. Ein weiterer Pluspunkt: Es können praktische Dinge hergestellt werden – wie Boxen für ein Uno-Spiel. So haben die Schüler einen unmittelbaren Nutzen und können das Gelernte direkt anwenden. Zusätzlich sei der 3-D-Druck für die Schüler ein wichtiger Schritt ins Berufsleben. „Das ist nicht mehr die Zukunft, sondern schon die Gegenwart in den meisten Betrieben“, sagt Schulleiter Joachim Kraft

Und was kostet das? Gar nicht so viel, wie man vielleicht zunächst vermutet. Den Drucker der Schule gibt’s für 700 Euro; das ist gerade einmal so viel wie ein teures Smartphone. Die „Patrone“, das Filament aus PLA, kostet rund 30 bis 60 Euro.

